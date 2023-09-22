У організації такого важливого приміщення, як кухня, розмір дуже часто не головний. Найважливіше – це те, як ви організуєте його та розставите предмети побуту та техніку. Порадами про те, як потрібно розставляти речі на кухні, поділився експерт Джордж Форсайт.

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Створіть кухонні зони

Перше правило, яке ви маєте застосувати до своєї кухні – зонування. Зокрема, у вас має бути окрема шафка для мийних засобів і окрема – для сухих круп. Таким чином ви завжди знатимете, де шукати речі в себе вдома.

Та якщо для кожної групи предметів немає окремої полички, вам доведеться підійти до організації простору з більшою креативністю.

У невеликих кухнях, де зони розташовані близько одна до одної або навіть перетинаються в деяких випадках, це допомагає ще більше розбити діяльність; зона приготування чаю/кави, зона приправ, зона випічки тощо. Згрупуйте необхідні предмети разом у контейнери чи кошики, а потім переміщуйте їх по кухні за потреби,

– розповіла дизайнерка кухонь Емма Коуберн.

Не зберігайте на кухні випадкові речі

Скоріш за все, ви зберігаєте на кухні чимало речей, якими не користуєтеся щодня, але якщо ваш простір для приготування дуже маленький, можливо, доцільно перемістити їх до іншої кімнати.

Зокрема, ви можете перенести з кухні зайвий посуд, побутову техніку, яку рідко використовуєте та інше побутове приладдя. Залиште на своїй кухні тільки найнеобхідніше.

Тримайте стільниці чистими

Це може здатися дивним правилом, яке не стосується організації кухні, але ви здивуєтеся, наскільки чистота у приміщенні може візуально збільшити його. А на маленькій кухні мінімалізм є вкрай важливим.

Переконайтеся, що не зберігаєте прилади на столах, а також складайте увесь посуд, сковорідки та каструлі на полиці, а не залишайте їх на плиті чи стільницях.



Тримайте свою кухню у чистоті / Фото Pexels

Встановіть кутові шафи

У маленьких приміщеннях дуже важливо використовувати увесь простір, який є в наявності, і в тому числі й кути. Такі шафи можуть бути незручними для зберігання деяких предметів, проте якщо ви продумаєте усе як слід, тоді місця на вашій кухні точно стане більше.

Зберігайте їжу ефективно

На маленькій кухні ви маєте переконатися, що їжа не займає більше місця, ніж необхідно. Після того, як ви приносите продукти додому, зніміть з них громіздку упаковку та перекладіть усі сухі продукти – крупи, горіхи, борошно та цукор до зручних багаторазових контейнерів.

"Зберігайте запас продуктів, щоб купувати лише ті продукти, які вам потрібні, таким чином ви не перекупите продукти та не переповните свої шафи", – розповіла домашня організаторка Емма Джордж.