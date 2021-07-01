Тримайте нігті коротко підстриженими. Чим вони коротші, тим менше буде спокуси їх гризти.

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Нанесіть на нігті лак гіркого смаку. Ця безпечно, проте жахлива на смак речовина. Вона допоможе відбити бажання гризти нігті.

Робіть регулярний манікюр. Знання про те, що витратили гроші на дорогий догляд, може зменшувати бажання гризти нігті. Крім того, можна покрити їх скотчем, наклейками або одягнути рукавички.

Робіть манікюр / Фото iStock

Замініть хорошою звичкою. Коли захочеться погризти нігті, спробуйте замість цього пограти з м’ячем від стресу Це допоможе тримати руки якомога далі від рота.

Визначте ваші тригери. Це можуть бути фізичні, такі як наявність задирок, або психологічні - нудьга, стрес чи тривога. З’ясувавши, що змушує гризти нігті, зможете позбутися цієї поганої звички.

Спробуйте поступово перестати гризти нігті. Деякі лікарі рекомендують застосовувати поступовий підхід. Наприклад, спробуйте припинити гризти спершу ніготь великого пальця. Коли це вдасться, додавайте інші пальці. Мета полягає в тому, щоб дійти до того моменту, коли ви більше не гризете нігтів.

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Для деяких людей гризіння нігтів може бути ознакою більш серйозної психологічної або емоційної проблеми. Якщо неодноразово намагалися викорінити цю звичку, проте не досягнули результату, – зверніться до лікаря.