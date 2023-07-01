Перевіряти, яку воду ви вживаєте у їжу, особливо важливо зараз – після того, як росіяни підірвали Каховську ГЕС, і у воді опинилося чимало шкідливих компонентів. На щастя, існує кілька простих способів переконатися, що ваша питна вода безпечна.

До слова Кому не можна пити воду з лимоном

Як переконатися, що вода не отруйна

Перший спосіб перевірити якість питної води може здатися дуже очевидним, та він залишається вкрай дієвим – варто спробувати воду на смак. Питна вода, як відомо, не має ані смаку, ані запаху. Тож якщо вода з вашого крана не відповідає цим критеріям, скоріш за все, щось не так.

Зокрема, якщо вода віддає гіркотою, в ній містяться солі магнію, а якщо вона терпка, то там надто багато заліза. Також не варто вживати воду з-під крана, якщо вона пахне чимось тухлим – це свідчить про гниття решток тварин чи рослин.



Якість води можна перевірити на смак / Фото Pexels

У випадку, коли ви маєте підозри щодо якості вашої питної води, експерти також радять скористатися набором для перевірки. Це один з найлегших та найдешевших способів переконатися, що вода в вашій оселі придатна до вживання.

Для того, щоб перевірити воду, необхідно опустити тест-смужку в стакан з рідиною. Смужка забарвиться певним кольором, і після цього її необхідно звірити з таблицею, що йде у комплекті. Втім, фахівці також застерігають, що цей спосіб не є стовідсотково надійним, та він може дати загальне уявлення про наявність проблем з водою.

Ще один спосіб перевірити воду – звернутися до місцевої водопостачальної компанії. У таких організаціях періодично проводять тести води, тож вам нададуть актуальну інформацію та можуть порадити, як краще перевірити якість води у домашніх умовах.

Воду можна легко очистити

Якщо ваша вода забруднена, це ще не кінець світу, адже існує нескладний спосіб зробити її придатною до вживання. Очистити воду можна всього у чотири кроки.

Перш за все вам необхідно процідити воду через тканину – так вдасться відсіяти увесь бруд. Згодом варто помістити воду у закриту місткість та залишити її на деякий час, щоб на дні посудини утворився осад. Наступні кроки – фільтрування та кип'ятіння води.

Але таке очищення води не є досконалим, і його варто залишити на екстрений випадок. У МОЗ нагадують, що кип'ятіння вбиває бактерії, проте не робить воду чистішою, адже в ній все ще залишаються пестициди, інсектициди та важкі метали, а кип'ятіння може навіть збільшити концентрацію забруднень.

Тож якщо ви виявили, що ваша вода брудна, краще вживати бутельовану чи привізну воду до розв'язання проблеми.