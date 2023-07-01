Проверять, какую воду вы употребляете в пищу, особенно важно сейчас – после того, как россияне взорвали Каховскую ГЭС и в воде оказалось немало вредных компонентов. К счастью существует несколько простых способов убедиться, что ваша питьевая вода безопасна.

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Как убедиться, что вода не ядовита

Первый способ проверить качество питьевой воды может показаться очень очевидным, но он остается крайне действенным – попробовать воду на вкус. Питьевая вода, как известно, не имеет ни вкуса, ни запаха. Так что если вода из вашего крана не отвечает этим критериям, скорее всего, что-то не так.

В частности, если вода отдает горечью, в ней содержатся соли магния, а если она терпкая, то там слишком много железа. Также не стоит употреблять воду из-под крана, если она пахнет чем-то тухлым – это свидетельствует о гниении останков животных или растений.



Качество воды можно проверить по вкусу / Фото Pexels

В случае, если у вас есть подозрения относительно качества вашей питьевой воды, эксперты также советуют воспользоваться набором для проверки. Это один из самых легких и дешевых способов убедиться, что вода в вашем доме пригодна к употреблению.

Для того чтобы проверить воду, необходимо опустить тест-полоску в стакан с жидкостью. Полоска окрасится определенным цветом, и после этого ее необходимо сверить с идущей в комплекте таблицей. Впрочем, специалисты также предостерегают, что этот способ не является полностью надежным, но он может дать общее представление о наличии проблем с водой.

Еще один способ проверить воду – обратиться в местную водоснабжающую компанию. В таких организациях периодически проводят тесты воды, так что вам предоставят актуальную информацию и могут посоветовать, как лучше проверить качество воды в домашних условиях.

Воду можно легко очистить

Если ваша вода загрязнена, это еще не конец света, ведь существует несложный способ сделать ее пригодной для употребления. Очистить воду можно всего в четыре шага.

Прежде всего, вам необходимо процедить воду через ткань – так удастся отсеять всю грязь. Впоследствии следует поместить воду в закрытую емкость и оставить ее на время, чтобы на дне сосуда образовался осадок. Следующие шаги – фильтрование и кипячение воды.

Но такое очищение воды не является совершенным, и его следует оставить на экстренный случай. В Минздраве напоминают, что кипячение убивает бактерии, однако не делает воду чище, ведь в ней все еще остаются пестициды, инсектициды и тяжелые металлы, а кипячение может даже увеличить концентрацию загрязнений.

Если вы обнаружили, что ваша вода грязная, лучше употреблять бутылированную или привозную воду до решения проблемы.