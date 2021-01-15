Підготовка до вагітності – це важливий комплекс профілактичних заходів, які забезпечують комфортне виношування плоду та народження здорової дитини. Розповідаємо про всі етапи підготовки!

На період пандемії COVID-19 лікарі закликають відкласти вагітність, повідомляє Корисно 24. Але що робити, якщо ви морально дозріли до прийняття такого рішення і більше не хочете зволікати? Якщо вилікували нарешті хворобу, яка не дозволяла вам багато років відчути радість батьків? Якщо "підтискає" вік? Планувати вагітність!

Читайте також: Біг після пологів: як вагітність впливає на заняття спортом

В ідеалі підготовка до появи дитини на світ повинна тривати впродовж усього життя майбутніх мами і тата. Достатня фізична активність, повноцінний відпочинок, здорове харчування, відмова від шкідливих звичок та відповідальне ставлення до сексу – запорука хорошого здоров'я, у тому числі репродуктивного. Це перше, на що повинні звернути увагу потенційні батьки.

Друге – і жінці, і чоловікові слід пройти ряд медичних обстежень, щоб переконатися, що із зачаттям, виношуванням та народженням дитини не виникне проблем.

Третій аспект – психологічний. Потрібно щиро відповісти на просте питання: чи готові ви, як подружжя, до поповнення у вашій сім'ї?



Як підготуватися до вагітності / Фото Pexels

Якщо ви знайшли відповіді на заданні питання, можна переходити до планування.

В якому віці найкраще народжувати

Відкладати появу малюка на "безкінечне потім" – не варто. Шанси, що 20-річна жінка, яка не застосовує контрацепції завагітніє у кожному з менструальних циклів, фахівці оцінюють у 20–25%. 30-річна – у 10–15%. Після 35 років ймовірність завагітніти починає різко знижуватися. У чоловіків з віком також погіршується якість сперми й можуть виникати проблеми з потенцією.

Застережень щодо народження дитини після 35 років немає. Народжувати можна до настання менопаузи, але потрібно розуміти, що з віком збільшується частота хромосомних аномалій у плоду і невиношування вагітності. Це не означає, що це обов'язково повинно трапитися з вами. Але варто врахувати, що ризик існує.

8 важливих речей, про які вам необхідно подбати

Відвідайте лікарів та пройдіть обстеження



Які обстеження пройти / Фото Pexels

Перший лікар, якого повинна відвідати жінка – гінеколог. Крім рутинного огляду на кріслі і пальпації молочних залоз, спеціаліст розпитає пацієнтку про характер і регулярність її менструальних виділень, скарги тощо. При потребі проведе кольпоскопію (огляне піхву і шийку матки під збільшенням) і візьме мазок на цитологію та флору, аби переконатися у відсутності злоякісних процесів у шийці матки та інфекцій у піхві. Також рекомендується провести УЗД органів малого таза.

Якщо жінка застосовувала гормональну контрацепцію, потрібно розуміти, що після відмови від препарату може знадобитися час, перш ніж настане вагітність. Зазвичай гормональний фон нормалізується впродовж наступних 3-х місяців.

Далі необхідно записатися на прийом до стоматолога. "Дірки" у зубах чи кровоточивість ясен, яка свідчить про запальні процеси у ротовій порожнині, – потрібно усунути. Будь-яке хронічне вогнище інфекції в організмі матері становить небезпеку для розвитку плоду і може призвести до викидня або передчасної появи дитини на світ.

Обов’язково слід відвідати сімейного лікаря або терапевта. Лікар виміряє артеріальний тиск (більшість гіпертоніків на початках навіть не здогадується про свій діагноз) та випише скерування на загальний аналіз крові і сечі. Необхідно визначити групу крові і резус-фактор, здати аналіз на сифіліс і цукор, протестуватися на ВІЛ. Крім того, потрібно перевірити наявність антитіл до краснухи, гепатиту В, токсоплазмозу і цитомегаловірусної інфекції (йдеться про т.зв. TORCH-інфекції). Не зайвим буде здати аналіз на гормони, зробити ЕКГ, УЗД щитоподібної залози і генетичні тести, щоб виключити ризик спадкових захворювань.

Лікування виявлених у жінки патологій проводиться до настання вагітності!

Подумайте, в якого акушера-гінеколога ви б хотіли стояти на обліку і в якому медичному закладі вам було б найкомфортніше народжувати.

Подбайте про сумісність препаратів

Якщо жінка має певні проблеми зі здоров'ям і регулярно відвідує ендокринолога чи, скажімо, гастроентеролога, вона мусить попередити лікарів про свої плани, оскільки ці захворювання можуть негативно впливати на перебіг вагітності. Найбільший вплив мають ліки, які приймає пацієнтка. Ось чому жінкам "при надії" не можна вживати жодного препарату без дозволу лікарів. Ця пересторога стосується також дієтичних добавок, вітамінів і фітопрепаратів.

Здоровій жінці не потрібно приймати жодних додаткових вітамінів, крім фолієвої кислоти

Фолієва кислота дозволяє запобігти розвитку рідкісних, але вкрай важких вад розвитку у дитини (дефекти нервової трубки). Рекомендована доза фолієвої кислоти – 0,4 мг на добу. Якщо у родині вже були випадки народження дітей з такими дефектами, дозу збільшують у десять разів – до 4 мг.



Подбайте про раціон / Фото Pexels

Нормалізуйте вагу

Зайві кілограми можуть викликати проблеми із зачаттям. Надмірна худорлявість – спровокувати ускладнення під час пологів. Але не покладайтеся на дзеркало та думку близьких – вирахуйте свій індекс маси тіла (ІМТ).

Якщо ваша вага значно відрізняється від показників норми, зверніться до дієтолога. Лікар підбере для вас оптимальний раціон, який дозволить досягнути бажаного результату. Будьте готові, що це може зайняти трохи часу. Не намагайтеся досягти ідеальної ваги завдяки жорстким дієтам або, об’їдаючись калорійною, жирною їжею.

Не завадить проконсультуватися з дієтологом жінкам, які практикують вегетаріанство або веганство.

Зробіть щеплення

Якщо аналіз покаже, що жінка не хворіла на краснуху – доведеться вакцинуватися. Після цього вагітніти можна не раніше, ніж через 3 місяці.

Якщо майбутня мама не хворіла на гепатит B, бажано зробити щеплення і від цієї хвороби. Щоб виробився імунітет, вакцинуватися слід двома, а краще – трьома дозами вакцини, які вводяться через однакові проміжки часу. Вагітніти можна не раніше, як через місяць після кожного з цих щеплень.

Чоловікові також необхідно подбати про своє здоров'я

Майбутньому батькові потрібно здати всі аналізи, що й жінці, крім TORCH-інфекцій. Якщо вагітність не настає впродовж 12 місяців, чоловік мусить здати аналізи на інфекції та зробити спермограму.

Слід переглянути свій спосіб життя. Це стосується передусім випивки. Алкоголь у великій кількості знижує статевий потяг, а при регулярному вживанні – негативно впливає на якість сперми. Цигарки, як і інші стимулятори, наприклад, марихуана, також зменшує кількість сперматозоїдів і знижує їх якість.

За 3–6 місяців до запланованого зачаття небажано відвідувати лазню і сауну, приймати гарячі ванни і тренуватися "до сьомого поту" у спортзалі, оскільки все це викликає перегрівання організму та, відповідно, перегрівання яєчок, які починають гірше функціонувати. Через погіршення циркуляції крові протипоказано носити тісну спідню білизну і велосипедні шорти.



Здорова вагітність / Фото Pexels

"Календар менструацій": якщо не вели раніше, почніть вести зараз.

Протягом менструального циклу фертильність жінки змінюється.

Початок циклу рахується з першого дня менструації. У першій половині циклу в яєчниках дозріває і лускає фолікул, з якого вивільняється яйцеклітина, потенційно готова до зачаття. Цей процес називається "овуляцією". Щоб відбулося зачаття, яйцеклітина мусить "зустрітися" зі сперматозоїдом. Здається, нічого складного у цьому немає, але проблема полягає у тому, що яйцеклітина повинна бути заплідненою протягом кількох годин після овуляції (максимум – через 24). Сперматозоїди є більш життєздатними і можуть чекати на яйцеклітину у статевих шляхах жінки до 6 діб. Але найкраще, щоб на "зустріч" вони прибули завчасно – це підвищить ймовірність зачаття.

Головними ознаками настання овуляції у жінок є збільшення лібідо і поява густих, слизуватих виділень з піхви. Спочатку вони є білими, та згодом – стають прозорими і тягнуться, як клей. Цей слиз допомагає сперматозоїдам дістатися яйцеклітини.

Частіше займайтеся сексом

Працювати над продовженням роду фахівці радять з інтервалом у 2–3 дні, а, зауваживши появу слизу у середині менструального циклу, – щодня. Найкраще обирати позиції, які сприяють потраплянню сперми у піхву. Після сексу жінці бажано ще 15 хвилин полежати – це збільшить ймовірність "прибуття" сперми до "місця призначення".



Говоріть зі своїм партнером / Фото Pexels

Подбайте про здоровий психологічний мікроклімат у сім'ї

Якщо у вашому подружньому житті не все гаразд, поява дитини цього не виправить, а, навпаки, виявить слабкі сторони у вашому шлюбі і посилить конфлікти між вами.

Постарайтеся більше часу проводити разом і прислухатися один до одного. Вчіться говорити про свої потреби, поважати інакшість своєї "половинки" і гармонійно розподіляти домашні обов'язки.

При потребі проконсультуйтеся з психологом чи психотерапевтом. Вагітність, пологи, догляд за дитиною і її виховання – важка праця, яка вимагає не лише значних фізичних, а й моральних ресурсів.