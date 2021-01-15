Подготовка к беременности – это важный комплекс профилактических мероприятий, обеспечивающих комфортное вынашивания плода и рождение здорового ребенка. Рассказываем обо всех этапах подготовки!

На период пандемии COVID-19 врачи призывают отложить беременность, Полезно 24. Но что делать, если вы морально созрели для принятия такого решения и больше не хотите тянуть время? Если наконец-то вылечили болезнь, которая в течение многих лет не позволяла вам ощутить радость отцовства и материнства? Если "поджимает" возраст? Планировать беременность!

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В идеале подготовка к появлению ребенка на свет должна длиться на протяжении всей жизни будущих мам и пап. Умеренная физическая активность, полноценный отдых, здоровое питание, отказ от вредных привычек и ответственное отношение к сексу – залог хорошего здоровья, в том числе репродуктивного. Это – первое, на что должны обратить внимание потенциальные родители

Второе – и женщине, и мужчине следует пройти ряд медицинских обследований, чтобы убедиться, что с зачатием, вынашиванием и рождением ребенка не возникнет проблем.

Третий аспект – психологический. Нужно искренне ответить на простой вопрос: готовы ли вы – как супруги, к пополнению в вашей семье?



Как подготовиться к беременности / Фото Pexels

Если вы нашли ответы на задании вопрос, можно переходить к планированию.

В каком возрасте лучше рожать

Откладывать появление малыша на "бесконечное потом" не стоит. Шансы, что 20-летняя женщина, которая не применяет контрацепции, забеременеет – в каждом из менструальных циклов, специалисты оценивают в 20-25%. 30-летняя – в 10–15%. После 35 лет вероятность забеременеть начинает резко снижаться. У мужчин с возрастом также ухудшается качество спермы и могут возникать проблемы с потенцией.

Предостережений относительно рождения ребенка после 35 лет нет. Рожать можно до наступления менопаузы, но нужно понимать, что с возрастом увеличивается частота хромосомных аномалий у плода и невынашивания беременности. Это совсем не означает, что это должно случиться с вами. Это лишь означает, что такой риск является более высоким.

8 важных вещей, о которых вам необходимо позаботиться

Посетите врачей и пройдите обследование



Какие обследования пройти / Фото Pexels

Первый врач, которого должна посетить женщина, – гинеколог. Кроме рутинного осмотра на кресле и пальпации молочных желез, специалист расспросит пациентку о характере и регулярности ее менструальных выделений, жалобах и тому подобное. При необходимости проведет кольпоскопию (осмотрит влагалище и шейку матки под увеличением) и возьмет мазок на цитологию и флору, чтобы убедиться в отсутствии злокачественных процессов в шейке матки и инфекций во влагалище. Также рекомендуется провести УЗИ органов малого таза.

Если женщина применяла гормональную контрацепцию, нужно понимать, что после отмены препарата может понадобиться немного времени, прежде чем наступит беременность. Обычно гормональный фон нормализуется в течение следующих 3-х месяцев.

Далее необходимо записаться на прием к стоматологу. "Дырки" в зубах, кровоточивость десен, которая свидетельствует о воспалительных процессах в ротовой полости – это все нужно устранить, поскольку любой хронический очаг инфекции в организме матери представляет опасность для развития плода и может привести к выкидышу или преждевременному появлению ребенка на свет.

Обязательно следует посетить семейного врача или терапевта. Врач измерит артериальное давление (большинство гипертоников в начале даже не догадывается о своем диагнозе), и выпишет направление на общий анализ крови и мочи. Необходимо будет также определить группу крови и резус-фактор, сдать анализ на сифилис и уровень сахара в крови, пройти тестирование на ВИЧ. Кроме того, нужно будет проверить наличие антител к краснухе, гепатиту В, токсоплазмозу и цитомегаловирусной инфекции (речь идет о TORCH-инфекциях). Не лишним будет сдать анализ на гормоны, сделать ЭКГ, УЗИ щитовидной железы и генетические тесты, чтобы исключить риск наследственных заболеваний.

Лечение выявленных у женщины патологий проводится до наступления беременности!

Подумайте, у какого акушера-гинеколога вы бы хотели стоять на учете и в каком медицинском учреждении вам было бы комфортнее всего рожать.

Позаботьтесь о совместимости препаратов

Если женщина имеет определенные проблемы со здоровьем и регулярно посещает эндокринолога или, скажем, гастроэнтеролога, она должна предупредить врачей о своих планах, поскольку эти заболевания могут негативно влиять на течение беременности. Наибольшее влияние оказывают лекарства, которые принимает пациентка. Вот почему женщинам "в положении", нельзя выпить ни одной таблетки без разрешения врача! Это предостережение касается также диетических добавок, витаминов и фитопрепаратов.

Здоровой женщине не нужно принимать никаких дополнительных витаминов, кроме фолиевой кислоты!

Применение фолиевой кислоты перед беременностью является обязательным, поскольку она позволяет предупредить редкие, но тяжелые пороки развития у ребенка (дефекты нервной трубки). Рекомендуемая доза фолиевой кислоты – 0,4 мг в сутки. Если в семье уже были случаи рождения детей с такими дефектами, дозу увеличивают в десять раз – до 4 мг.



Позаботьтесь о рационе / Фото Pexels

Нормализуйте вес

Лишние килограммы могут вызвать проблемы с зачатием. Чрезмерная худоба – спровоцировать осложнения во время родов. Но не полагайтесь на отражение в зеркале и мнение близких – вычислите свой индекс массы тела (ИМТ).

Если ваш вес значительно отличается от показателей нормы, обратитесь к диетологу. Врач подберет для вас оптимальный рацион питания, который позволит достичь желаемого результата. Будьте готовы, что это может занять некоторое время. Не пытайтесь достичь идеального веса благодаря жестким диетам или, наоборот, объедаясь калорийной, жирной пищей.

Не помешает проконсультироваться с диетологом и тем женщинам, которые практикуют вегетарианство или веганство.

Сделайте прививки

Если анализ покажет, что женщина не болела краснухой – придется вакцинироваться. После этого беременеть можно не ранее, чем через 3 месяца.

Если будущая мама не болела гепатитом В, желательно сделать прививку и от этой болезни. Чтобы выработался иммунитет, вакцинироваться следует двумя, а лучше – тремя дозами вакцины, которые вводятся через одинаковые промежутки времени. Беременеть можно не ранее, чем через месяц после каждой из этих прививок.

Мужчине также необходимо позаботиться о своем здоровье

Будущему отцу нужно сдать все те же анализы, что и женщине, кроме TORCH-инфекций. Если беременность в течение 12 месяцев регулярной половой жизни без применения методов контрацепции не наступает, мужчина должен сдать анализы на инфекции и сделать спермограмму.

Следует пересмотреть свой образ жизни. Это касается прежде всего выпивки. Алкоголь в большом количестве снижает половое влечение, а при регулярном употреблении – отрицательно влияет на качество спермы. Сигареты, как и другие стимуляторы, например, марихуана, также уменьшает количество сперматозоидов и снижает их качество.

За 3–6 месяцев до запланированного зачатия нежелательно посещать баню и сауну, принимать горячие ванны и тренироваться "до седьмого пота" в спортзале, поскольку все это вызывает перегрев организма и, соответственно, перегрев яичек, которые начинают хуже функционировать. Из-за ухудшения циркуляции крови противопоказано носить тесное нижнее бельё и велосипедные шорты.



Здоровая беременность / Фото Pexels

"Календарь менструаций": если не вели раньше, начните вести сейчас

В течение менструального цикла фертильность женщины меняется.

Начало цикла отсчитывается от первого дня менструации. В первой половине цикла в яичниках созревает и лопается фолликул, из которого высвобождается яйцеклетка, потенциально готовая к зачатию. Этот процесс называется "овуляцией". Чтобы произошло зачатие, яйцеклетка должна "встретиться" со сперматозоидом.

Кажется, ничего сложного в этом нет, но проблема заключается в том, что яйцеклетка должна быть оплодотворенной в течение нескольких часов после овуляции (максимум – через 24). Сперматозоиды более жизнеспособными и могут ждать яйцеклетку в половых путях женщины до 6 суток. Но лучше, чтобы на "встречу" они прибыли заблаговременно – это повышает вероятность зачатия.

Главными признаками наступления овуляции у женщин является увеличение либидо и появление густых, слизистых выделений из влагалища. Сначала они являются белыми, а впоследствии – становятся прозрачными и тянутся как клей. Эта слизь помогает сперматозоидам добраться до яйцеклетки.

Чаще занимайтесь сексом

Работать над продолжением рода специалисты советуют с интервалом в 2–3 дня, а заметив появление слизи в середине менструального цикла – ежедневно. Лучше выбирать позиции, которые способствуют попаданию спермы во влагалище. После секса женщине желательно еще 15 минут полежать – это увеличит вероятность "прибытия" спермы к "месту назначения".



Говорите со своим партнером / Фото Pexels

Позаботьтесь о здоровом психологическом микроклимате в семье

Если в вашей супружеской жизни не все в порядке, появление ребенка этого не исправит, а, наоборот – выявит слабые стороны в вашем браке и усилит конфликты между вами. Постарайтесь больше времени проводить вместе и прислушиваться друг к другу.

Учитесь говорить о своих потребностях, уважать инакомыслие своей "половинки" и гармонично распределять домашние обязанности.

При необходимости проконсультируйтесь с психологом или психотерапевтом. Беременность, роды, дальнейший уход за ребенком и его воспитание – тяжелый труд, который требует не только значительных физических, но и моральных ресурсов.