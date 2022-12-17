Кожна проблемна зона потребує індивідуального підходу та певних вправ, які точково зможуть усунути зайві сантиметри. Тож поки ви намагаєтесь відмовитись від улюблених десертів, ми ділимось 3 найбільш ефективними вправами.

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Ці вправи допоможуть підтягнути живіт

Бічна планка

Планка – це класична вправа, яка унікальна за своєю дією, адже включає майже всі групи м'язів, особливо корисна для преса. Сьогодні існує чимало її інтерпретацій, які акцентують на тих чи інших групах м'язів. Для зміцнення косих ліній преса найкраще підійде бічна планка, яку виконують на одні руці.

Починаємо виконання планки зі звичної позиції, щоправда, тут з кисті варто перенести опору на лікті та витягнути: плече має бути паралельним до килимка, ноги тримаємо разом, іншу руку тягнемо вгору. Вправу виконуємо протягом 10 глибоких вдихів, а тоді через позу звичної планки переходимо на іншу руку.



Бічна планка зміцнить косі м'язи / Фото Pexels

Велосипед

Ще одна класична і завжди актуальна вправа, яка дозволяє якісно попрацювати м'язам живота та зміцнити їх. Секрет якості вправи криється у її виконанні: чим повільніше, тим краще. Ви маєте відчувати кожен рух м'язами преса, це дозволить спалити максимум зайвого жиру.



Нагадаємо, як правильно виконувати: лягайте на килимок, притисніть нижню частину спини до підлоги, ноги зігніть у колінах, руки ховаємо за голову, розкривши лікті. Злегка підносимо грудну клітку вгору і торкаємось лівим ліктем правого коліна. Стежимо за колінами, які не мають переходити межу пупка. Виконуємо вправу протягом 1 хвилини, робимо перерву і тоді ще один підхід.

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Поза човна



Поза човна потребує міцного преса / Фото Pexels

Поза потребує міцного пресу, тож не всім початківцям вдасться її реалізувати. Ваші великі старання не будуть марними, бо результати вправа обіцяє просто неймовірні, адже зміцнює м'язи черевного преса та глибокі м'язи преса. Розповідаємо, як правильно виконувати.

Сядьте на килимок, зігніть коліна та розташуйте долоні позаду, злегка нахилившись назад. Витягніть хребет та почніть підіймати обидві ноги вгору, дотримуючись кута 90 градусів відносно верхньої частини тіла. Коли відчуєте баланс, витягніть руки перед собою вгору та відчуйте м'язи преса і хребта. Затримайтесь у такій позиції на 30 секунд, тоді зробіть короткий відпочинок і повторіть ще 4 рази.