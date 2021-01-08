Все, что нужно знать о печень и привычки, которые негативно влияют на ее состояние.

Печень – это один из важнейших внутренних органов, при этом ее нарушения или болезни никак не проявляют себя в течение долгого времени, сообщает Goodhouse. Печень выполняет более 400 функций в организме: детоксикация, помощь в переваривании пищи, синтез желчи, выведение токсинов, формирования запасов гликогена из излишков глюкозы и метаболизм микроэлементов и гормонов.

На работу печени влияет множество различных факторов, а популярные мифы об очистке органа часто приводит к еще большим осложнениям. Следовательно, сегодня каждый пятый взрослый имеет проблемы с печенью. Согласно статистике, за последние 40 лет, число заболеваний печени возросло почти в 4 раза.

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Несмотря на эти цифры, важно помнить, что здоровый образ жизни, правильное питание и сознательное употребление алкоголя, способны восстановить функции печени.



Как алкоголь влияет на печень / Фото Pexels

Если я не употребляю алкоголь – мне не нужно волноваться

Многие уверены, что главный враг печени – алкоголь. Отчасти это так: если вы злоупотребляете спиртным, то основной удар принимает печень. Но в современном мире алкогольные напитки – далеко не единственная угроза.

Ожирение тоже значительно повышает риск, а учитывая то, что почти 25% взрослых людей в мире страдают от лишнего веса, ситуация достаточно серьезная. Среди других факторов – повышенный холестерин, гипертония, диабет 2 типа, резистентность к инсулину, вирусный гепатит.

Что именно провоцирует изменения печени

Проблемы начинаются, когда печень перегружена пищей. В норме она содержит минимальное количество жира или не содержит его совсем, но если человек злоупотребляет алкоголем и получает слишком много калорий с пищей, то в клетках печени начинает откладываться жир. Постепенно он накапливается и провоцирует воспалительные процессы в клетках. При этом человек не почувствует никаких угрожающих симптомов. Впоследствии здоровые клетки печени замещаются рубцовой тканью, а это – приводит к циррозу.

Если количество пораженных клеток превышает количество здоровых, орган перестает справляться со своими функциями и печень отказывает.

Почему при заболеваниях печени не ощутимы симптомы

В печени нет нервных окончаний, поэтому люди не чувствуют боли до тех пор, пока повреждение не становятся очень серьезными. Формирование рубцовой ткани (фиброза) постепенно нарушает кровоснабжение печени, поэтому она перестает правильно функционировать. Именно это состояние и называется циррозом. Многие пациенты много лет живут с заболеваниями печени, даже не подозревая об этом, а диагноз ставится при обследованиях, которые проводятся совсем по другому поводу.

На ранних стадиях единственные симптомы, которые может испытать человек, – это слабость, усталость, потеря аппетита. Но эти признаки могут говорить и о ряде заболеваний, связанных с печенью.



Печень и алкоголь / Фото Pexels

Быстрое опьянение – это признак неправильной работы печени

Не обязательно. Многие люди замечают, что с возрастом становятся чувствительнее к воздействию алкоголя.

Дело в том, что со временем в организме снижается объем мышечной массы, увеличивается содержание жира, а воды становится все меньше. Это означает, что выпивая, концентрация алкоголя в крови повышается значительно быстрее, а вы – пьянеет от меньшего количества алкоголя.

Печень тоже работает менее эффективно, а количество энзимов, отвечающих за расщепление алкоголя, снижается. Кроме того, некоторые исследования показывают, что во время менопаузы чувствительность к алкоголю может увеличиваться. В то же время похмелья становится более выраженным. Обезвоживание (которое является основной причиной похмелья) чаще сопровождает женщин во время менопаузы, а значит – даже после пары бокалов вина вы можете проснуться с головной болью

Как обнаружить, что вы входите в группу риска

Подсчитайте, сколько алкоголя вы пьете, а также измерьте свой объем талии. Если вы регулярно превышаете рекомендованную норму (не более 12 порций в неделю для женщин и не более 21 порции в неделю для мужчин), риск заболеваний печени возрастает. Оптимальная порция – это 100 мл вина или шампанского, 285 мл пива или 30 мл крепких напитков.

Если объем вашей талии более 88 см (для мужчин – 102 см), риск значительно выше. Повышенный холестерин, гипертония, диабет 2 типа также увеличивают вероятность заболевания. Но точно определить риски, сможет только врач.

Как поддержать здоровье печени