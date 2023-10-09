Якщо у вашому домі підлога вкрита килимами, ви, звісно ж, хочете підтримувати їх у чистоті. Та надмірне прибирання з використанням пилососа може призвести до того, що ви нанесете килимам більше шкоди, аніж користі.

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Як пилосмок впливає на килими

Джек Вайт, експерт з пилосмоків, розповів, що надмірне та агресивне використання цього побутового пристрою потенційно може призвести до зносу та пошкодження килимів з часом. Втім, він також зазначив, що якщо ваш килим новий і ви помічаєте пух з нього у смітті – це також нормально, і з часом його кількість зменшиться.

Втім, ймовірна шкода для килима зовсім не означає, що ви повинні відмовитися від прибирання. Джек Вайт розповів, що існують кілька способів уникнути надмірного зношення килима – перш за все, ви маєте використовувати відповідний до килима тип пилосмока.

Спробуйте змінити налаштування висоти. Більшість пилосмоків мають спеціальну кнопку, що дозволяє підняти висоту головки пилосмока, щоб згинати його під різними кутами та прибирати будь-які поверхні. Якщо ви максимально піднімете її, це допоможе уникнути надмірного тертя та напруги волокон килима.



Під час прибирання килима пилосмок потрібно спеціально налаштувати / Фото Pexels ​

Не забувайте й про керування валиком щітки – він може обертати волокна для того, щоб видалити з них бруд, але для деяких килимів з густим ворсом він може виявитися загрубим, тож обирайте пилосмоки, у яких можна вмикати і вимикати цю функцію.

Рекомендується, щоб щітка була на такому рівні, щоб пилосос міг легко рухатися вперед і назад по килиму,

– поділився Джек Вайт.

Як часто потрібно пилососити килими

Звісно, немає єдиного правила, за яким потрібно прибирати килими, адже це залежить від багатьох факторів: кількості людей, що живуть у квартирі, наявності домашніх улюбленців та, зрештою, індивідуальних уподобань господаря.

Та якщо у вас в помешканні проживає небагато людей, буде достатньо пилососити підлоги та килими всього раз на тиждень. Якщо у вашому домі проживають тварини, тоді варто робити це через день. Але якщо у вас є побутові алергії – на шерсть чи на пил – тоді використовувати пилосмок доведеться щодня.