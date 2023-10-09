Если в вашем доме пол покрыт коврами, вы, конечно, хотите поддерживать их в чистоте. И чрезмерная уборка с использованием пылесоса может привести к тому, что вы нанесете коврам больше вреда, чем пользы.

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Как пылесос влияет на ковры

Джек Уайт, эксперт по пылесосам, рассказал, что чрезмерное и агрессивное использование этого бытового устройства может привести к износу и повреждению ковров со временем. Впрочем, он также отметил, что если ваш ковер новый и вы замечаете пух из него в мусоре – это тоже нормально, и со временем его количество уменьшится.

Но вероятный вред для ковра совсем не означает, что вы должны отказаться от уборки. Джек Уайт рассказал, что существуют несколько способов избежать чрезмерного износа ковра – прежде всего, вы должны использовать соответствующий ковру тип пылесоса.

Попытайтесь изменить настройки высоты. Большинство пылесосов имеют специальную кнопку, позволяющую поднять высоту головки пылесоса, чтобы сгибать его под разными углами и убирать любые поверхности. Если вы максимально поднимете ее, это поможет избежать чрезмерного трения и напряжения волокон ковра.



При уборке ковра пылесосов нужно специально настроить / Фото Pexels

Не забывайте и об управлении валиком щетки – он может вращать волокна для того, чтобы удалить из них грязь, но для некоторых ковров с густым ворсом он может оказаться загрубным, так что выбирайте пылесосы, в которых можно включать и выключать эту функцию.

Рекомендуется, чтобы щетка была на таком уровне, чтобы пылесос мог легко двигаться вперед и назад по ковру,

– поделился Джек Уайт.

Как часто нужно пылесосить ковры

Конечно, нет единого правила, по которому нужно убирать ковры, ведь это зависит от многих факторов: количества живущих в квартире людей, наличия домашних любимцев и, наконец, индивидуальных предпочтений хозяина.

Но если у вас в доме проживает немного людей, будет достаточно пылесосить полы и ковры всего раз в неделю. Если в вашем доме проживают животные, то следует делать это через день. Но если у вас есть бытовые аллергии – на шерсть или пыль – тогда использовать пылесос придется ежедневно.