Як і будь-яка інша річ у вашому житті, оздоровлення вимагає серйозної мотивації, тож перш за все вам потрібно поставити перед собою конкретну мету, яка допоможе вам пройти цей шлях до кінця.

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Вийдіть з зони комфорту

Перше, що вам потрібно зробити, так це переконатися, що ваш раціон справді здоровий та не шкодить організму. Для цього варто звернутися до лікаря, дієтолога чи особистого тренера.

І якщо виявиться, що деякі з ваших харчів не відповідають потребам тіла, не бійтеся змінювати свій раціон та пробувати нові, більш здорові продукти та страви.

Не тримайте секретів

Якщо ви звітуєте про виконані вправи перед тренером, не варто прикрашати свої досягнення, адже це не тільки не допоможе досягти поставленої мети, але й затримає вас.

Найкраще, що ви можете зробити, це постійно слідкувати за тим, скільки часу ви займаєтеся спортом та що саме їсте під час прийомів їжі. Ще одна корисна порада від експертки Лінди Теліхи – знайдіть собі партнера з тренувань, це допоможе не втрачати мотивацію протягом тривалого часу.

Поставте перед собою мету

Якщо ви думаєте, як саме досягти своїх цілей, спробуйте розбити їх на маленькі конкретні завдання. Це допоможе легко їх виконувати та відчувати постійний прогрес у вашій роботі над собою.

Коли ви ставите перед собою мету, переконайтеся, що вона конкретна, а не абстрактна, та що ви точно і чітко розробили план її досягнення.

Складіть розпорядок дня

Навіть найкращі вправи та дієта не допоможуть вам привести своє тіло в форму, якщо ви не займатиметеся регулярно. І найкращий спосіб це зробити – перетворити спорт на рутину, таку саму звичку, як чищення зубів чи застилання ліжка.

Втім, переконайтеся, що ви не перевантажуєте свій день та залишаєте час для відпочинку, здорового харчування та ваших хобі.



Розклад дуже важливий для оздоровлення / Фото Pexels

Знайдіть хороше обладнання

Якщо ви хочете не тільки регулярно займатися вправами, але й відчувати себе комфортно під час цього, вам варто знайти для себе зручний спортивний одяг, який не тільки даватиме вам свободу рухів, але й подобатиметься вам візуально.

Переконайтеся, що ви маєте зручні легінси, кросівки та спортивні футболки чи топи – ви будете здивовані, наскільки красивий і приємний одяг змінить вашу мотивацію до занять спортом!