Как и любое другое дело в вашей жизни, оздоровление требует серьезной мотивации, поэтому прежде всего вам нужно поставить перед собой конкретную цель, которая поможет вам пройти этот путь до конца.

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Выйдите из зоны комфорта

Первое, что вам нужно сделать, это убедиться, что ваш рацион действительно здоров и не вредит организму. Для этого следует обратиться к врачу, диетологу или личному тренеру.

И если окажется, что некоторые из ваших продуктов не отвечают потребностям тела, не бойтесь менять свой рацион и пробовать новые, более здоровые продукты и блюда.

Не держите секретов

Если вы отчитываетесь о выполненных упражнениях перед тренером, не стоит украшать свои достижения, ведь это не только не поможет достичь поставленной цели, но и задержит вас.

Лучшее, что вы можете сделать, это постоянно следить за тем, сколько времени вы занимаетесь спортом и что именно едите во время еды. Еще один полезный совет от эксперта Линды Телехи – найдите себе партнера по тренировкам, это поможет не терять мотивацию в течение длительного времени.

Поставьте перед собой цель

Если вы думаете, как именно добиться своих целей, попробуйте разбить их на маленькие конкретные задачи. Это поможет легко их выполнять и ощущать постоянный прогресс в работе над собой.

Когда вы ставите перед собой цель, убедитесь, что она конкретна, а не абстрактна и что вы точно и четко разработали план ее достижения.

Составьте распорядок дня

Даже лучшие упражнения и диета не помогут вам привести свое тело в форму, если вы не будете заниматься регулярно. И лучший способ это сделать – превратить спорт в рутину, такую же привычку, как чистка зубов или застилка кровати.

Впрочем, убедитесь, что вы не перегружаете свой день и оставляете время для отдыха, здорового питания и хобби.



Расписание очень важно для оздоровления / Фото Pexels

Найдите хорошее снаряжение

Если вы хотите не только регулярно заниматься упражнениями, но и чувствовать себя комфортно во время этого, вам стоит найти для себя удобную спортивную одежду, которая не только будет давать вам свободу движений, но и вам нравиться визуально.

Убедитесь, что у вас есть удобные леггинсы, кроссовки и спортивные футболки или топы – вы будете удивлены, насколько красивая и приятная одежда изменит вашу мотивацию к занятиям спортом!