Боротись із залишками жиру на плиті часом ну дуже складно, а магазинні засоби не завжди здатні справитись із цим завданням. Ділимось з вами копійчаними способами, які ви захочете повторити.

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Як очистити решітку з газової плити

Не завжди для очищення застарілого жиру потрібно шукати дорогі агресивні засоби, які б швидко допомогли вам. У пригоді можуть стати звичайні підручні продукти, які точно знайдуться на вашій кухні.

Перед приготування засобу замочуємо решітку, можна для цього використати теплу воду, так забруднення стануть більш податливими і відмити їх буде простіше. За цей час готуємо розчин: змішайте соду та перекис водню. Суміш повинна нагадувати структуру пасти. Отриманий засіб наносимо на решітку та залишаємо на 2 години. Для наступного етапу вам знадобиться жорстка губка, яка прибере всі залишки старого бруду та жиру.



Ваша плита буде як нова / Фото Pexels

Цей спосіб очищення ідеально підійде для решіток, на яких бруд накопичувався роками. Мікс соди та перекису водню зможе проникнути у найбільш щільні закутки. Для ефективного очищення можна використати метод повторно – він не завдає шкоди решітці для газової плити.

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