Боротись із залишками жиру на плиті часом ну дуже складно, а магазинні засоби не завжди здатні справитись із цим завданням. Ділимось з вами копійчаними способами, які ви захочете повторити.
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Як очистити решітку з газової плити
Не завжди для очищення застарілого жиру потрібно шукати дорогі агресивні засоби, які б швидко допомогли вам. У пригоді можуть стати звичайні підручні продукти, які точно знайдуться на вашій кухні.
Перед приготування засобу замочуємо решітку, можна для цього використати теплу воду, так забруднення стануть більш податливими і відмити їх буде простіше. За цей час готуємо розчин: змішайте соду та перекис водню. Суміш повинна нагадувати структуру пасти. Отриманий засіб наносимо на решітку та залишаємо на 2 години. Для наступного етапу вам знадобиться жорстка губка, яка прибере всі залишки старого бруду та жиру.
Ваша плита буде як нова / Фото Pexels
Цей спосіб очищення ідеально підійде для решіток, на яких бруд накопичувався роками. Мікс соди та перекису водню зможе проникнути у найбільш щільні закутки. Для ефективного очищення можна використати метод повторно – він не завдає шкоди решітці для газової плити.
Інші способи очищення
- Для підсилення дії соди можете використати оцет. Хімічна реакція легко видалить бруд та жирні плями.
- Господарське мило тремо на дрібній терці та змішуємо з гарячою водою. Отриманий розчин потрібно нанести на решітку та залишити на 1 – 2 години.
- У велику місткість наливаємо 2 літри гарячої води та додаємо 6 – 7 столових ложок лимонної кислоти. Поміщаємо туди решітку на 1 годину, і готово.
- Гірчиця – це безпечно, екологічно і швидко. Вона вміло впорається навіть із застарілим брудом. Змішуємо соус з водою, щоб вийшла густа каша, наносимо суміш на решітку та залишаємо на 1 – 2 години.
- Меланінова губка, яка зараз набуває особливої популярності, здатна також справитись із таким брудом. Її виготовляють зі спресованих кристалів, які отримують в результаті сполучення аміаку та ціанурхлориду. Губку злегка змочуємо та протираємо ґрати без будь-яких засобів. Після закінчення не забудьте змити залишки.