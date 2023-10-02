Якщо ви хочете уберешти свою роздільну дошку від мікробів та бактерій, ви маєте знати, як правильно її чистити після нарізання їжі. Це важливо не тільки для того, щоб користуватися дошкою якомога довше, але й для того, щоб зберегти продукти у безпеці.

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Як почистити дерев'яну дошку

Певно, для вас не секрет, що обробну дошку потрібно чистити після кожного використання. Проте щомісяця ви маєте її глибоко очищати, дезінфікувати та змащувати, щоб вона служила довше та була ефективною. Та якщо ви використовуєте дошку дуже часто, робити це доведеться кожні кілька тижнів.

Перше правило, яке ви маєте запам'ятати: нізащо не кладіть обробну дошку до посудомийної машини, адже вода може спричинити тріщини та деформацію дошки. Маленькі тріщинки, які утворюються у деревині, можуть стати розсадником бактерій та спричинити чимало хвороб харчового походження.



Дошку потрібно чистити вручну / Фото Pexels

Натомість після кожного використання мийте дошку вручну. Для цього приберіть з неї усі залишки їжі та промийте її гарячою водою. Нанесіть на дерево засіб для миття та потріть його губкою чи щіткою для посуду.

Якщо на вашій дошці залишилися будь-які сліди від ножа чи подряпини, ретельно почистіть їх, щоб не залишити жодних бактерій. Не забудьте й про те, що чистити потрібно обидві сторони дошки, адже частини їжі можуть потрапляти й на протилежну сторону дошки.

Останній, та не менш важливий крок очищення роздільної дошки – її необхідно ретельно просушити чистою тканиною чи паперовим рушником. Не прибирайте дошку до шафи, поки вона повністю не просохне.