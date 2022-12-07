Для того, аби бути здоровим та почуватись добре, не потрібно мучити себе складними тренуваннями в спортзалі. Достатньо всього чотирьох вправ, про які ви точно чули.

До слова Що варто знати про біль у спині: причини його виникнення та лікування

Як покращити стан тіла

Присідання

Присідання – це своєрідна класика, яку всі добре засвоїли ще зі школи. Ця проста вправа дозволяє підтримувати м'язовий баланс і покращує загальний стан суглобів. Під час присідання не забувайте тримати п'яти міцно притиснутими до підлоги, а ноги – на ширині плечей. До того ж вправу можна легко інтерпретувати у буденність, наприклад, збирати іграшки за дитиною.



Не забувайте про присідання / Фото Pexels

Планка

Ще одна класична вправа, на якій будуються чи не усі комплекси. Без планки досягти гарного рельєфного тіла буде ой як нелегко, адже це одна з небагатьох вправ, яка здатна залучити чи не всі групи м'язів. Зараз можна знайти чимало інтерпретацій цієї вправи, що дозволяє зробити акцент на тих чи інших частинах: підкачати сідниці, покращити поставу, зменшити біль у спині та покращити координацію.

Тримання планки чудово підходить не лише для преса, але й для всього тіла, і будь-хто може її виконувати. Варіанти планки включають відштовхування від стіни до ліжка або дивану і навіть підлоги. Додайте інтенсивності та не забудьте про підіймання ніг під час планки, щоб активувати сідниці,

– рекомендує Марджі Янг, сертифікований тренер.



Планка – справжня знахідка для тіла / Фото Pexels

Тренування на степ-платформі

Якщо у вас немає спеціального обладнання, не розчаровуйтесь. Степ-платформу можна легко замінити підручними предметами або ж тренуватись на сходах чи з використанням тротуарів на стадіоні. Тренування із підійманням ніг допомагають покращити відчуття рівноваги та м'язової витривалості з віком. До того ж це куди безпечніша альтернатива випадам, які несуть пряму загрозу для ваших колінних суглобів. Здивують вас і всі можливі варіації ходьби на степ-платформі, адже таке тренування можна легко перетворити у релакс з улюбленою музикою та ритмічними рухами.

Степ-платформа – чудовий варіант покращити стан тіла / Фото mixsport

Дихальні вправи

Їх варто залишити на завершення, така заспокійлива заминка буде неодмінно корисною як для ваших м'язів, так і для психічного здоров'я. Фітнес-тренер Янг наголошує, що багато хто недооцінює дихальні практики, хоча вони мають ключовий вплив на м'язи та вашу витривалість.

"Дихання – це вправа, яка потребує м'язів, більшість із нас виконує її неправильно. Ваша діафрагма – це м'яз, який відповідає за 75 відсотків дихання. Ви природним чином створите ефект вакууму під час наступного вдиху, активуючи м'язи живота, більше зосереджуючись на видиху тілом. Крім того, дихання може підвищити концентрацію уваги, насичуючи кров киснем, допомогти зменшити стрес і стати заспокійливим. Це те, що нам усім більше потрібно в повсякденному житті", – підсумовує Марджі Янг.



Дихальні вправи стануть чудовим доповненням / Фото Pexels