Скорегувати та пом'якшити негативні прояви допоможуть правильний спосіб життя та споживання деяких продуктів. Що варто знати про їжу, розповідаємо далі.

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Що їсти, аби покращити стан шкіри

Вам слід додати у раціон продукти, які стимулюють продукцію колагену та еластину в організмі. Ці два надважливі елементи відповідають за підтягнуту шкіру без зморшків, а також слугують надійними захисниками кісток та серця.

Банани

Банани – це універсальні продукти, які мають чимало переваг та будуть корисними у процесі схуднення та покращення травлення. Цей фрукт здатен змінювати колір обличчя, додає здорового сяяння та сприяє омолодженню. Це можливе завдяки калію який є у складі та покращенню кровотоку у шкірі. Банани також багаті антиоксидантами, які допомагаю стабілізувати вільні радикали. Це незбалансовані молекули, які прискорюють появу ознак старіння.



Банани покращують шкіру / Фото Pexels

Банани також багаті на марганець. Він допомагає прискорити вироблення колагену, структурного білка, який може допомогти запобігти та зменшити появу тонких ліній, зморшок і в'ялості,

– пояснює дерматологиня Ліліана Рамірес Гарсіа.

Урізноманітнити раціон, в якому є багато бананів, допоможе смачне та корисне смузі. Напій сподобається вам можливістю прискорити метаболізм та швидким приготуванням.

Початок дня зі здорового смузі може мати помітний вплив на зовнішній вигляд вашої шкіри. Ви можете включити у свій банановий смузі листову зелень (наприклад, шпинат) та інші інгредієнти з високим вмістом вітамінів, мінералів і антиоксидантів,

– рекомендує експертка.

Вона рекомендує вживати цей продукт саме під час першого прийому їжі, аби почерпнути максимум користі та заряду на весь день.

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Нут

Бобовий гарант здорової шкіри – нут. Він містить багато компонентів, які сприяють виробленню колагену: білок, вітаміни С і А, цинк. Найкраще впливають на продукцію важливого компоненту пролін та цинк: перший відповідає за стабільність колагену, а другий уповільнює розпад колагену.

Нут слугуватиме надійним захисником від серцево-судинних захворювань і остеопорозу, адже у складі продукту міститься багато калію, клітковини, магнію та кальцію. Ризик цих недуг суттєво зростає після 50 років.