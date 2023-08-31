Ви могли й не здогадуватися, проте потовиділення вкрай корисне для вашого здоров'я. І хоч це явище буває подекуди неприємним, воно просто необхідне для підтримання здоров'я організму.

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Піт регулює температуру тіла

Мабуть, найкраще, що піт робить для вашого організму – він допомагає охолодитися. Люди набагато краще за тварин переносять спеку саме через те, що можуть виділяти піт та регулювати власну температуру.

І коли ви займаєтеся фізичною діяльністю чи навіть просто виходите на вулицю у спекотний день, ваше тіло починає нагріватися, і саме ендокринні потові залози допомагають почуватися добре, адже вони знижують внутрішню температуру тіла.

Робить тренування ефективнішими

Звісно, саме собою потовиділення не допомагає наростити м'язи. Проте що більше ваше тіло пітніє, то довше ви можете тренуватися та більше калорій спалите.

Хороша новина полягає у тому, що ви можете навчити своє тіло пітніти сильніше під час тренувань.

Кількість потовиділення дуже піддається тренуванню, більше, ніж люди уявляють У дослідженні PLOS ONE, коли бігуни на довгі дистанції займалися велогонками, вони пітніли швидше, ніж їхні сидячі однолітки,

– поділився доцент біології Ендрю Бест.

Піт зміцнює здоров'я серця

Ви будете здивовані, проте рясне виділення поту може навіть покращити ваше здоров'я, адже справді знижує ризик серцево-судинних захворювань. Одне з досліджень показало, що чоловіки, які регулярно пітніли у сауні, мали меншу ймовірність захворювання та ішемічну хворобу серця чи смерть від будь-якої іншої причини.



Піт покращує здоров'я серця / Фото Pexels

Дослідники вважають, що такий позитивний ефект з'являється через те, що піт виводить зайву рідину з організму та посилює функції ендотелію – внутрішнього шару кровоносних судин. І обидва ці фактори допомагають знизити артеріальний тиск, що позитивно впливає на серце.

Підвищує імунітет та запобігає появі інфекцій

Експерти також вважають, що регулярне потовиділення допомагає вашому організму вбивати патогени та покращувати роботу імунних клітин. Окрім того, піт є дезінфікуючим засобом, адже містить природний пептид, що знищує мікроби. Ця сполука складається з амінокислот, що можуть захищати від мікробів та бактерій.

Піт покращує настрій

Скоріш за все, вам не подобається запах поту, проте наука показує, що ваш мозок вважає інакше. Потовиділення може зробити людей навколо щасливішими, якщо людина, яка пітніє, відчуває щастя та радість. В одному невеликому дослідженні науковці попросили чоловіків переглянути відеоролики, які змусили їх почуватися нейтрально, радісно чи налякано. Потім в них зібрали зразки поту та дали понюхати іншим чоловікам.

І ті, хто нюхали "щасливий" піт, самі згодом продемонстрували риси щастя.