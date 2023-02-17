Якщо під рукою не опинились необхідні препарати, які б допомогли позбутись неприємних відчуттів, вам може допомогти звичайна вода.

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Як допомогти собі при артриті

Артрит може турбувати вас у багатьох формах. Найбільш неприємною та болючою є подагра, яка відома як аутозапальний артрит та характеризується гострими хронічними болями, які нагадують різкі поколювання, що можуть тривати тижнями.

Вчені у кількох дослідженнях змогли виявити, що полегшити неприємні симптоми може терапія холодом. Вона, до речі, є допоміжним методом під час повноцінного курсу лікування. У експериментах взяли участь 76 людей, які страждали через артритні болі. Групи занурювали кінцівки у холодну воду від 20 до 30 градусів за Цельсієм та приймали ванни протягом 20 хвилин чотири дні на тиждень.



Артрит можна полегшити / Фото Pexels

Біль впливає на фізичну активність, рухливість суглобів, стрес, депресію та якість життя. А терапія зі зануренням у холодну воду зменшує запалення та біль, пов'язані з подагричним артритом,

– кажуть автори індонезійського дослідження.

Після повноцінного занурення суглобів у холодну воду учасники могли безперешкодно продовжувати свої буденні справи та менше відволікались на біль. Терапія холодом зменшувала біль, стрес, тривогу, депресію і покращувала рухливість суглобів, фізичну активність і якість життя.

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Експерти національної медичної бібліотеки США повідомляють, що низька температура допомагає зменшити запальну реакцію. А болі стають менш помітними завдяки послабленню метаболічних процесів у стресових тканинах. Також холодна вода звужує судини, тож циркуляція крові до запальних клітин ускладнюється.