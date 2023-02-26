Якщо ви не можете справитись з поганою якістю одягу, вам може допомогти спеція, яка точно є на вашій кухні. Більше про те, як відновити чорні речі, розповідаємо у нашому матеріалі.
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Яка спеція відновлює чорний колір
Завдяки цьому простому лайфхаку ви зможете легко перетворити свої речі у нові. А стане в пригоді звичайний мелений чорний перець. Саме так, його можна використовувати не лише для того, щоб додати страві гостроти.
Додавати спецію до кожного прання не потрібно. Аби зберегти колір, достатньо всього 1 чайної ложки раз на 5 прань, а то й рідше. Мелений перець висипте прямо у барабан з чорним одягом, додайте порошок або інший мийний засіб і увімкніть стандартне прання не менше 40 градусів. Приправа поверне тканині колір, а речі перестануть линяти.
Поверніть яскравість речам / Фото Pexels
Які ще засоби допомагають відновити чорний колір
- Оцет. Наберіть у місткість холодну воду та додайте 100 мілілітрів оцту. У розчині замочуємо тканину та чекаємо пів години. Після цього варто випрати одяг звичним методом, і готово.
- Сіль. Цей метод допоможе тканині будь-якого кольору, яка потьмяніла. У 1 літрі води потрібно розчинити 1 столову ложку солі. Залишаємо речі у воді від 30 до 60 хвилин, а тоді відправляємо у пральну машинку.
- Для відновлення яскравості та насиченості кольору приготуйте цей розчин: змішуємо сіль, крохмаль, лимонну кислоту та стружку мила у кількості однієї столової ложки та розводимо у воді. Замочуємо одяг протягом 8 – 12 годин, після чого перемо звичним способом.