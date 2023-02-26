Якщо ви не можете справитись з поганою якістю одягу, вам може допомогти спеція, яка точно є на вашій кухні. Більше про те, як відновити чорні речі, розповідаємо у нашому матеріалі.

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Яка спеція відновлює чорний колір

Завдяки цьому простому лайфхаку ви зможете легко перетворити свої речі у нові. А стане в пригоді звичайний мелений чорний перець. Саме так, його можна використовувати не лише для того, щоб додати страві гостроти.

Додавати спецію до кожного прання не потрібно. Аби зберегти колір, достатньо всього 1 чайної ложки раз на 5 прань, а то й рідше. Мелений перець висипте прямо у барабан з чорним одягом, додайте порошок або інший мийний засіб і увімкніть стандартне прання не менше 40 градусів. Приправа поверне тканині колір, а речі перестануть линяти.



Поверніть яскравість речам / Фото Pexels

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