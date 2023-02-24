Не всі солодощі викликають неприємні висипання, причиною яких часто стають гормони. Більше про гарну шкіру і солодке життя розповідаємо далі.

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Чому з'являються прищі від солодкого

Низка досліджень підтвердила, що люди, які мають висипання, споживають більше рафінованих вуглеводів, ніж власники чистої шкіри. Вчені повідомляють, що причиною таких наслідків є шкідливі швидкі вуглеводи та цукор. Цікаво, що у багатьох шкідливих продуктах ці два компоненти зустрічаються, що гарантує вам "кращі" результати.



У списку багатих рафінованими вуглеводами продуктів опинились:

хліб, крекери, пластівці або десерти з білого борошна;

макаронні вироби з білого борошна;

білий рис і рисова локшина;

газовані напої та інші підсолоджені цукром напої;

підсолоджувачі: тростинний цукор, кленовий сироп, мед або агава.

Одне з досліджень довело, що додавання цукру може бути навіть більш шкідливим для вашої шкіри, ніж регулярне вживання десертів: у першої групи ризик був більший на 30%, а у другої – на 20%.



Уникайте вживання солодкого / Фото Pexels



Негативний вплив рафінованих вуглеводів і цукру вчені пояснюють зростанням рівня цукру та інсуліну в крові. Річ у тім, що швидкі вуглеводи моментально після споживання попадають у кров, де з такою ж швидкістю підвищують рівень цукру. Далі зростає показник інсуліну, щоб допомогти вивести зайвий цукор з клітин.

На цьому етапі люди, які схильні до акне, стикаються з першим наслідком – активною продукцією андрогенних гормонів і зростанням рівня інсуліноподібного фактора росту 1 (IGF-1). Ці дії стають прямим поштовхом до активізації росту клітин та збільшення вироблення шкірного сала.

Тож чудовим рішення для проблемної шкіри будуть низькоглікемічні дієти, які дозволяють контролювати стрибки цукру і зменшити кількість висипань.

Чи існують безпечні солодощі

Маємо потішні новини. Шоколад ніяк не відіб'ється на чистоті шкіри. За умови, якщо склад продукту буде якісним: шукайте плитку з високим вмістом какао-бобів, невеликою кількістю молока і цукру. Саме такі альтернативи будуть безпечними для шкіри і здоров'я. Шоколад з 60% какао-бобів і вище фахівці вважають практично безпечним.