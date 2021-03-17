Багато людей, які перехворіли на COVID-19, тривалий час почуваються ослабленими та кволими. Науковці кажуть, що відновлювати свою фізичну форму, яка була до хвороби, треба вкрай обережно.

Доктор Девід Салман та його колеги з Імперського коледжу в Лондоні дають поради тим, хто одужує після коронавірусу. Фізичне відновлення вони пропонують проводити в 4 фази, кожна з яких повинна тривати щонайменше 7 днів.

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Однак люди можуть скільки завгодно залишатися на тому етапі, в якому вони почуваються комфортно. Також дослідники радять вести щоденник, щоб бачити прогрес.

Що потрібно знати перш ніж розпочати

Першочерговим завданням, кажуть науковці, є розпочати фізичні вправи. І це може означати рухатися повільніше, ніж хотілося б, не наполягати на досягненні старих цілей і зупинятися, якщо вас охоплює втома.

Починати фізичне відновлення потрібно через 7 днів без симптомів, і перші 2 тижні дійсно повинні бути дуже щадними.

Не варто займатися спортом, поки ви не будете з легкістю виконувати щоденні завдання, при цьому не втомлюватися і не відчувати задишку.

Важливо! Люди, які перенесли важкі форми COVID-19, можуть мати проблеми з серцем. Тому обов’язково перед початком фізичних вправ треба пройти обстеження.

Перша фаза

Почніть з легкої ходьби, вправ для балансу або йоги. Додайте дихальні вправи, розтяжку та легкі рухи для зміцнення. Проводьте такі тренування впродовж тижня.



Легка ходьба під час першої фази / Фото unsplash

Друга фаза

Протягом наступних 7 днів ваші фізичні навантаження повинні також включати легкі вправи, такі як ходьба та йога. Однак, вам необхідно поступово збільшувати тривалість вашого тренування на 10 – 15 хвилин щодня.



Під час другої фази щодня збільшуйте тренування на 10 – 15 хвилин / Фото unsplash

Третя фаза

Спробуйте інтервали з двох 5-хвилинних блоків активності, таких як швидка ходьба, підйом і спуск по сходах, біг підтюпцем, плавання або їзда на велосипеді. Обов’язково між ними робіть перерви для відновлення. Уникайте задишки і переконайтесь, що ви в змозі розмовляти. Додавайте щодня по інтервалу, але лише якщо відчуваєте, що можете.



На третьому етапі катайтеся на велосипеді / Фото unsplash

Четверта фаза

Вправи четвертого етапу сприяють координації, силі та рівновазі. Займайтеся бігом зі зміною напрямку, робіть бічні кроки, виконуйте силові вправи з власною вагою. Після закінчення цієї фази спробуйте звичайні тренування.



Робіть вправи з власною вагою на четвертому етапі / Фото unsplash