Многие люди, переболевшие COVID-19, долгое время чувствуют себя ослабленными и хилыми. Ученые говорят, что восстанавливать свою физическую форму, которая была до болезни, надо крайне осторожно.

Доктор Дэвид Салман и его коллеги из Имперского колледжа в Лондоне дают советы тем, кто выздоравливает после коронавируса. Физическое восстановление они предлагают проводить в 4 фазы, каждая из которых должна длиться по меньшей мере 7 дней.

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Однако люди могут сколько угодно оставаться на том этапе, в котором они чувствуют себя комфортно. Также исследователи советуют вести дневник, чтобы видеть прогресс.

Что нужно знать прежде чем начать

Первоочередная задача, говорят ученые, это начать физические упражнения. И это может означать двигаться медленнее, чем хотелось бы, не настаивать на достижении старых целей и останавливаться, если вас одолевает усталость.

Начинать физическое восстановление нужно через 7 дней без симптомов, и первые 2 недели действительно должны быть очень щадящими.

Не стоит заниматься спортом, пока вы не будете с легкостью выполнять ежедневные задачи, при этом не уставать и не испытывать одышку.

Важно! Люди, перенесшие тяжелые формы COVID-19, могут иметь проблемы с сердцем. Поэтому обязательно перед началом физических упражнений надо пройти обследование.

Первая фаза

Начните с легкой ходьбы, упражнений для баланса или йоги. Добавьте дыхательные упражнения, растяжку и легкие движения для укрепления. Проводите такие тренировки в течение недели.



Легкая ходьба во время первой фазы / Фото unsplash

Вторая фаза

В течение следующих 7 дней ваши упражнения должны также включать легкие упражнения, такие как ходьба и йога. Однако, вам необходимо постепенно увеличивать продолжительность вашей тренировки на 10 – 15 минут ежедневно.



Во время второй фазы ежедневно увеличивайте тренировки на 10 – 15 минут / Фото unsplash

Третья фаза

Попробуйте интервалы из двух 5-минутных блоков активности, таких как быстрая ходьба, подъем и спуск по лестнице, бег трусцой, плавание или езда на велосипеде. Обязательно между ними делайте перерывы для восстановления. Избегайте одышки и убедитесь, что вы в состоянии разговаривать. Добавляйте ежедневно по интервалу, но только если чувствуете, что можете.



На третьем этапе катайтесь на велосипеде / Фото unsplash

Четвертая фаза

Упражнения четвертого этапа способствуют координации, силе и равновесию. Занимайтесь бегом со сменой направления, делайте боковые шаги, выполняйте силовые упражнения с собственным весом. По окончании этой фазы попробуйте обычные тренировки.



Делайте упражнения с собственным весом на четвертом этапе / Фото unsplash