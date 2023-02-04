Після свят усі намагаються якнайшвидше привести себе у форму та скинути зайві кілограми. Проте специфічні дієти, суворі харчові обмеження та сильні фізичні навантаження можуть тільки нашкодити вашому здоров'ю.

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Скинути кілька зайвих кілограмів впродовж 2 – 3 тижнів та не нашкодити організму можливо, якщо дотримуватись простих правил.

Пийте багато води

Аби процес схуднення розпочався, у першу чергу потрібно налагодити водний баланс організму.

Норма води на день розраховується за таким алгоритмом: на кілограм маси тіла потрібно не менше 30 мілілітрів води. До прикладу, якщо ваша вага становить 60 кілограмів, потрібно пити не менше 1,8 літра води. Якщо впродовж дня ще є тренування, тоді кількість води потрібно збільшити щонайменше на 500 мілілітрів.

Для налагодження водного балансу надавайте перевагу звичайній воді та уникайте газованих напоїв, соків та алкоголю.

Щоб схуднути, варто відновити водний баланс / Фото Unsplash

Перейдіть на правильне харчування

Звісно, після свят складно відмовитись від калорійної їжі. Тому повертатись до правильного харчування потрібно поступово, без шкоди для організму.

Перш за все варто виключити з раціону вуглеводну їжу, фаст-фуд, напівфабрикати, різні соуси, адже вони затримують воду. Також потрібно звести до мінімуму споживання ковбас, сосисок, копчених чи плавлених сирів. Натомість збільшіть у своєму раціоні кількість овочів та продуктів, багатих на клітковину, адже вони покращують травлення.

Споживайте більше овочів та продуктів, багатих на клітковину / Фото Pixabay

Також варто збільшити кількість білка в раціоні. Зокрема, він міститься в рибі, курятині, бобових, яйцях тощо.

Якщо ви постійно голодні, обирайте продукти, які допоможуть вам довше відчувати ситість. Не зважаючи на те, що вам хочеться солодкого, воно навряд чи забезпечить вас ситістю надовго. Щоб побороти голод, обирайте продукти, які містять білок і клітковину. Обидва зменшують відчуття голоду та підвищують задоволення від їжі, – радять в Very Well Fit.

Збільшіть фізичне навантаження

Окрім харчування, потрібно щодня робити зарядку та 2 – 3 рази на тиждень займатись спортом.

Розпочинайте ранок із зарядки. Вона додасть вам енергії на цілий день, допоможе прокинутись та розім’яти тіло після сну. Також варто звернути увагу на лімфодренажні вправи, завдяки яким вдасться вивести зайву воду з організму та позбутись ранкових набряків.

Як робити лімфодренажну зарядку: дивіться відео

Найкраще допомагає скинути зайву вагу кардіо тренування. Це можуть бути заняття з тренером в спортзалі, або ж пробіжка на вулиці. Але не варто розраховувати на швидкий результат, худнути потрібно поступово.

Інші важливі поради

Процес схуднення не є легким, адже людині потрібно переглянути не тільки свій раціон та активність, але й врахувати чимало нюансів. Зокрема, щоб скинути зайві кілограми після свят, потрібно:

Не переїдати. Харчуватись варто невеликими порціями та тоді, коли ваш організм потребує цього.

Налагодити здоровий сон. Спати потрібно не менше 7 – 8 годин на добу, адже саме це забезпечить хороше самопочуття впродовж дня та активний метаболізм. Лягайте до 23:00.

Не пропускати сніданок. Саме цей прийом їжі вважають найважливішим. Він забезпечить відчуття ситості впродовж дня.

Зменшити кількість цукру в раціоні. Цукор краще замінити на мед, а від магазинних солодощів варто взагалі відмовитись.

Автор: студентка ЛНУ імені І. Франка Соломія Борух