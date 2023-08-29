Часто неприємні запахи у холодильнику викликані не вашою неуважністю щодо продуктів, а збоями у електромережі чи випадковими відключеннями світла. І перше, що вам потрібно зробити – це очистити свій холодильник.

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Використайте харчову соду

Ви могли й не підозрювати, та харчова сода має унікальні властивості знищувати неприємні запахи. Для того, щоб досягти бажаного ефекту, вам потрібно насипати повну миску харчової соди, поставити її у холодильник та закрити дверцята. Якщо ви залишите її там на кілька годин, неприємний запах невдовзі зникне.

Окрім того, харчову соду можна використати й для того, щоб помити ваш холодильник всередині. Якщо ви не хочете використовувати хімікати, додайте до соди трохи води та використайте цю суміш як засіб для миття.



Харчова сода може усунути неприємний запах / Фото Pexels ​

Білий оцет

Ще один цікавий спосіб позбавитися зайвих ароматів у вашому холодильнику – використати оцет. Він допомагає нейтралізувати запахи, тож вам варто просто налити його у чашку чи миску та поставити у холодильник.

Втім, не забувайте й про те, що це не допоможе, якщо ви спершу не приберете з холодильника джерело поганого запаху – зіпсуті овочі, фрукти чи протерміноване м'ясо.

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Ефірні олії

Виявляється, ефірні олії можуть надати приємного квіткового аромату не тільки вашій оселі, але й холодильнику. Для того, щоб прибрати неприємний запах, промочіть олією кілька ватних дисків та залиште їх у холодильнику.

Для того, щоб цей спосіб спрацював, двері потрібно зачинити на добу.