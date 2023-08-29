Часто неприятные запахи в холодильнике вызваны не вашей невнимательностью в отношении продуктов, а сбоями в сети или случайными отключениями света. И первое, что вам нужно сделать – это очистить холодильник.

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Используйте пищевую соду

Вы могли и не подозревать, но пищевая сода обладает уникальными свойствами уничтожать неприятные запахи. Чтобы достичь желаемого эффекта, вам нужно насыпать полную миску пищевой соды, поставить ее в холодильник и закрыть дверцу. Если вы оставите ее там на несколько часов, неприятный запах скоро исчезнет.

Кроме того, пищевую соду можно использовать и для того, чтобы помыть холодильник внутри. Если вы не хотите использовать химикаты, добавьте к соде немного воды и используйте эту смесь в качестве моющего средства.



Пищевая сода может устранить неприятный запах / Фото Pexels

Белый уксус

Еще один интересный способ избавиться от лишних ароматов в вашем холодильнике – использовать уксус. Он помогает нейтрализовать запахи, поэтому вам следует просто налить его в чашку или миску и поставить в холодильник.

Впрочем, не забывайте и о том, что это не поможет, если вы сначала не уберете из холодильника источник плохого запаха – испорченные овощи, фрукты или мясо.

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Эфирные масла

Оказывается, эфирные масла могут придать приятный цветочный аромат не только вашему дому, но и холодильнику. Чтобы убрать неприятный запах, промочите маслом несколько ватных дисков и оставьте их в холодильнике.

Для того чтобы этот способ сработал, дверь нужно закрыть на сутки.