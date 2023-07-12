Розтяжки зовсім не шкідливі для здоров'я, проте чимало людей, які їх мають, мріють від них позбутися. Змусити зникнути їх повністю майже неможливо, проте вони можуть стати менш помітними з часом або за допомогою певних процедур.

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Як позбутися розтяжок

Розтяжки виникають тоді, коли ваше тіло починає стрімко рости, і шкіра не встигає за збільшенням маси, тож розтягується. Якщо у вашій шкірі недостатньо колагену – білку, що робить її більш еластичною, можуть виникнути такі неприємні наслідки.

Найчастіше причинами розтяжок стають:

різке збільшення ваги;

статеве дозрівання. В цей період підлітки ростуть надзвичайно швидко, але ці сліди можуть зникнути пізніше;

вагітність. До розтяжок призводить не тільки розтягнення живота, але й сплеск гормонів, що послаблює волокна шкіри;

інтенсивні заняття бодибілдингом;

синдром Морфана – генетичне захворювання, що викликає незвичайний ріст.

Розтяжки виглядають як смугасті лінії на шкірі, які спершу можуть трохи свербіти. Вони набувають різних кольорів – спочатку вони можуть бути багряними чи рожево-блакитними, але згодом вицвітають до більш блідих відтінків, що нагадують рубці.

З'явитися вони можуть на стегнах, животі, тулубі, спині, сідницях та плечах. Повністю позбутися розтяжок найпростіше за допомогою медичних процедур – зокрема лазерної терапії різних типів або хімічного пілінгу.

Здоров’я – найцінніше, що є у людини! Тому дбати про нього потрібно ретельно, приділяючи особливу увагу очищенню організму від токсинів. Лімфоміозот – перевірений помічник у детоксикації організму. Препарат покращує відтік лімфи, виводить токсини з усіх органів та тканин, чинить дезінтоксикаційну дію. Все, щоб ви почувались і виглядали чудово!

Втім, ви також можете зменшити видимість розтяжок і в домашніх умовах. Існує чимало кремів, олій і мазей, які допомагають покращити стан шкіри. Наприклад, автозасмага допоможе приховати розтяжки. Проте зважайте, що справжня засмага зробить лінії на вашій шкірі тільки більш помітними.



Розтяжки можна зменшити за допомогою зволожувальних засобів / Фото Pexels​

Також експерти радять скористатися підсилювачами колагену, олією гіркого мигдалю, какао, оливковою олією та іншими зволожувальними засобами. Під час використання радять не просто мастити засоби, а втирати їх масажними рухами – так ефективність олій збільшиться.

Також ви можете спробувати запобігти появі розтяжок, проте гарантії дієвості не існує, адже це явище залежить від надто багатьох факторів. Та серед загальних порад медиків – підтримувати здорову вагу навіть під час вагітності. Спробуйте порадитися з лікарем щодо плану фізичних вправ та правильного харчування.