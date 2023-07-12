Растяжки совсем не вредны для здоровья, однако многие люди, которые их имеют, мечтают от них избавиться. Заставить исчезнуть их почти невозможно, однако они могут стать менее заметными со временем или с помощью определенных процедур.

Интересно Не садитесь на эту диету, чтобы не ощущать головокружение и постоянную усталость

Как избавиться от растяжек

Растяжки возникают тогда, когда ваше тело начинает стремительно расти, и кожа не успевает за увеличением массы и растягивается. Если в вашей коже недостаточно коллагена – белка, что делает его более эластичной, могут возникнуть такие неприятные последствия.

Чаще всего причинами растяжек становятся:

резкое увеличение веса;

половое созревание. В этот период подростки растут очень быстро, но эти следы могут исчезнуть позже;

беременность. К растяжкам приводит не только растяжение живота, но и всплеск гормонов, что ослабляет волокна кожи;

интенсивные занятия бодибилдингом;

синдром Морфана – генетическое заболевание, вызывающее необычный рост.

Растяжки выглядят как полосатые линии на коже, которые сперва могут немного чесаться. Они приобретают разные цвета – сначала они могут быть багряными или розово-голубыми, но впоследствии выцветают до более бледных оттенков, напоминающих рубцы.

Появиться они могут на бедрах, животе, туловище, спине, ягодицах и плечах. Полностью избавиться от растяжек проще всего с помощью медицинских процедур – в частности лазерной терапии разных типов или химического пилинга.

Здоровье – самое ценное, что есть у человека! Поэтому заботиться о нем нужно тщательно, уделяя особое внимание очищению организма от токсинов. Лимфомиозот – проверенный помощник в детоксикации организма. Препарат улучшает отток лимфы, выводит токсины из всех органов и тканей, оказывает дезинтоксикационное действие. Все, чтобы вы чувствовали себя и выглядели здорово!

Впрочем, вы также можете снизить видимость растяжек и в домашних условиях. Существует много кремов, масел и мазей, которые помогают улучшить состояние кожи. К примеру, автозагар поможет скрыть растяжки. Однако учитывайте, что настоящий загар сделает линии на вашей коже только более заметными.



Растяжки можно уменьшить с помощью увлажняющих средств / Фото Pexels

Также эксперты советуют воспользоваться усилителями коллагена, маслом горького миндаля, какао, оливковым маслом и другими увлажняющими средствами. Во время использования советуют не просто смазывать средства, а втирать их массирующими движениями – так эффективность масел увеличится.

Также вы можете попытаться предотвратить появление растяжек, однако гарантии действенности не существует, ведь это явление зависит от слишком многих факторов. Но среди общих советов медиков – поддерживать здоровый вес даже во время беременности. Попытайтесь посоветоваться с врачом относительно плана физических упражнений и правильного питания.