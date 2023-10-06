Зморшки – це складки на шкірі, які з'являються з віком через те, що вона втрачає свою еластичність. Першими на вашому лиці можуть з'явитися невеликі мімічні зморшки навколо очей та рота. Про те, як затримати свіжість лиця, розповів доктор медичних наук Ніколас Джонс.

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Що викликає зморшки

З віком людська шкіра починає втрачати не тільки еластичність, але й вологу. Зазвичай вони з'являються перпендикулярно до розташованих нижче м'язів після того, як волокна еластину та колагену починають деградувати.

Доктор Фред Пескаторе також зазначає, що з віком люди втрачають здатність відновлювати колагенові волокна. Втім, існують і інші, зовнішні причини, які можуть вплинути на передчасну чи надмірну появу зморшок.

Серед них:

забруднення повітря і шкіри;

часте перебування на сонці;

нестача вітаміну D3;

надмірне використання косметики;

куріння.



Куріння може викликати зморшки / Фото Pexels

Як зменшити кількість зморшок

Один з найпростіших способів, які ви можете спробувати вдома – це використання кокосової олії. Для цього помасажуйте нею піл очима та не оминайте й інші уражені зморшками ділянки протягом кількох хвилин. Будьте обережні та використовуйте ніжні кругові рухи. Залиште кокосову олію на ніч.

Повторювати цю процедуру варто щовечора перед сном. Кокосова олія може повернути вашій шкірі природний блиск, а часте її використання розгладить зморшки та зволожить шкіру. Окрім того, олія також впливає і на відновлення її еластичності.

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Ще один корисний спосіб, інгредієнти для якого ви зможете знайти у своїй кухні – суміш яблучного оцту та меду. Для цього змішайте у рівних кількостях мед та оцет, нанесіть на обличчя і залиште цю суміш на 15 – 20 хвилин.

Згодом змийте її за допомогою теплої води та висушіть лице. Не забудьте зрештою зволожити лице кремом, що підходить для вашого типу шкіри.