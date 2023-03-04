Саме в процесі прання на тканині з'являється чимало заломів, які після висихання не так вже й легко випрасувати. Стануть у пригоді для вас ці лайфхаки.

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Як прати одяг, щоб він не був пом'ятий

Запобігти такому неприємному прасуванню можна ще на етапі вибору режиму. Аби вберегти тканину від заломів, обирайте у машині щадні способи очищення. Перш за все, закликаємо звернути увагу на етикетку та ретельно вивчити поради від виробника.

Від температури води також залежить стан одягу та білизни після прання. Чим нижча цифра, тим менше прасування. Тому найкращим рішення буде прохолодна або злегка тепла вода.



Таке прання вбереже від прасування / Фото Pexels

Зменшить хатньої роботи і мінімальна кількість обертів при віджиманні. Зі збільшенням інтенсивності пропорційно зростає і кількість заломів. Не забувайте і про кондиціонер для білизни, який проникає у тканини, робить їх важчими, м'якшими та гладшими. Це дозволить їх легше розправити після прання перед сушкою.

Після прання і перед тим, як відправити сорочку чи інші речі на фінальний етап, ретельно все витріпуємо та розправляємо. Звернуть увагу на всі кишені, клапани та інші деталі: за потреби, поправте їх та розправте заломи. Для деяких речей доречно буде застосувати вішалку.

Якщо тканина все ще потребує мінімального "шліфування" праскою, рекомендуємо провести його тоді, коли вона злегка волога. Такий матеріал куди краще піддається дії пари. Не забувайте про пульверизатор, яким варто змочити складні заломи.