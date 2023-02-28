Через постійне використання, забруднення та вік у холодильнику та морозильні камері гумки можуть пристойно змінити колір та хибно вказувати на неохайність. Відмити їх буває нелегко, якщо ви не знайомі з цим методом.

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Як очистити запліснявілу гумку з холодильника

Гумка до холодильника добряче страждає у процесі використання, а з часом жовтіє та збирає у собі цілі колонії бактерій. Там легко застрягають залишки їжі і з'являється цвіль. Для очищення ущільнювача вам не потрібні спеціальні засоби, багато зусиль і часу.

У пригоді може стати звичайна зубна паста. Знаходимо її у ванній кімнаті і беремось до очищення:

Змочуємо гумку холодильника водою; Беремо щітку і наносимо трохи зубної пасти. Тоді ретельно натираємо поверхню ущільнювача та чекаємо 15 хвилин. Промиваємо все чистою тканиною, змоченою у воді. Важливо взяти клаптик, який ви не використовували раніше, а не ганчірку, адже гумки можуть ввібрати неприємний запах.



Це допоможе очистити запліснявілу гумку з холодильника / Фото Pexels

Якщо ваш ущільнювач вже давно став жовтого кольору, його можна додатково очистити оцтом після методу із зубною пастою. Для цього після води змочіть губку в оцті, добре протріть розчином, а тоді витріть насухо.

Змішайте оцет з чистою водою у пульверизаторі та розпилюйте суміш раз на 15 днів на гумку, аби посилити ефект і прибрати сліди старості. Це буде мати не лише відбілювальну, але й дезінфекційну дію.