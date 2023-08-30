Правильна гігієна ротової порожнини – це те, чим ви маєте починати і закінчувати свій день, адже це може покращити ваше здоров'я, підвищити впевненість у собі та уберегти від зайвих походів до стоматолога. Втім, ви точно припускаєтеся цієї поширеної помилки.

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Як правильно чистити зуби

Є всього одна річ, якої ви маєте уникати під час чищення зубів, і це змивання води після закінчення цього процесу. Певно, ви звикли полоскати рот відразу ж після чищення зубів, але робити це, виявляється, не потрібно.

Це може здатися нерозумним, але полоскання відразу після чищення змиває багату фтором зубну пасту, яка залишилася на ваших зубах. Фтор, як супергерой для вашої емалі, захищає її від сил гниття. Тож прийміть химерне відчуття, коли зубна паста затримується – це ваша секретна зброя,

– пояснив стоматолог Алан Кларк.

Та окрім цього незвичного правила є ще кілька речей, які ви повинні робити під час чищення зубів. Перш за все, притримуйтеся правила двох хвилин – саме протягом такої кількості часу ви маєте чистити свої зуби та не відволікатися ні на що інше.



Чищення зубів вкрай важливе для здоров'я / Фото Pexels

Вам може здатися, що ви очищуєте весь бруд з зубів, ясен та язика значно швидше, проте це не так. До того ж, спробуйте використовувати різні рухи щіткою, адже тільки так ви можете досягти найкращого результату.

Використовуйте ніжні кругові рухи, щоб створити артистизм, досягнувши кожного куточка та щілини. Думайте про це як про творче вираження любові до себе, а про свою посмішку як про шедевр,

– поділився доктор Кларк.

Не забувайте й про те, щоб тримати щітку під кутом 45 градусів до ясен – це допоможе вичистити увесь наліт та зробити дихання свіжим на весь день. Також спробуйте чистити верхні зуби згори донизу, а нижні навпаки – знизу догори.