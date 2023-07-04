Стоматологи убеждены, что неправильная чистка зубов – очень распространенная проблема, и часто она приводит к неприятным последствиям типа воспаления десен или кариеса. Но проблемой может быть не только неправильная техника чистки, но и неудачно подобранная щетка или зубная паста.

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Признаки того, что вы неправильно чистите зубы

Первым знаком того, что вы неправильно чистите зубы, является налет. Если он остается и после процедуры, это значит, что вам нужно узнать новые техники чистки. Особенно важно обращать внимание на налет между зубами и на линии десен, ведь он может привести к воспалению полости рта.

Также проблемой является неприятный запах изо рта. Если он не исчезает, несмотря на регулярную чистку зубов, вероятно, у вас во рту остались бактерии и частицы пищи. Кроме того, на плохую чистку указывают и проблемы с деснами – попробовать чистить зубы иначе следует, если десны постоянно болят, кровоточат, краснеют и отекают.

Если ваши зубы пожелтели или иначе изменили цвет, это также может быть причиной ненадлежащей гигиены. Также плохая чистка приводит к чрезмерной чувствительности зубов, и они болят при употреблении холодной, горячей или сладкой пищи.



Из-за неправильной чистки зубов может начаться воспаление десен / Фото Pexels

Как правильно чистить зубы

На эффективность чистки зубов очень сильно влияет выбор зубной щетки. Эксперты советуют выбирать мягкую щетку с маленькой головкой, чтобы она могла легко добиваться всех участков рта. Но лучшим выбором все равно станет электрическая зубная щетка, ведь даже если вы чистите зубы очень тщательно, вы не сможете превзойти мощность этой щетки.

Важно чистить зубы дважды в день по меньшей мере две минуты, один зуб за раз, располагая щетку под углом 45 градусов к деснам и систематически обрабатывая зубы по одному, чтобы ни один участок не был пропущен,

– рассказал стоматолог Файзан Захир.

Также обратите внимание на ту зубную пасту, которую вы используете. Врачи рекомендуют пасту с фтором, потому что он помогает укрепить зубную эмаль и сделать ее более устойчивой к кариесу.