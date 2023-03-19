Особливо це стосується орхідей, які потребують специфічного догляду. Розповідаємо, яких помилок припускатись категорично не варто.

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Що не робити з орхідеєю

Обрізати коріння

Одна з головних помилок – обрізати коріння квітки при пересаджуванні. Люди керуються думкою, що воно старе і просто непотрібне. Проте нові корінці ростуть дуже довго, як і листя. Через це вона може просто загинути.

Поливати рідко і рясно

Давати квітці воду раз на місяць – дуже погана ідея. За таких умов листя в'янутиме, а коріння висихатиме. Якщо захочете це компенсувати рясним поливом (повністю залити горщик), теж нашкодите.

Правильно поливати наступним чином: заливаєте воду у посудину, трішки більшу за горщик, ставите туди квітку так, щоб коріння занурилось у воду, та залишаєте на кілька годин.

Наступного разу "підживлюйте" орхідею, коли субстрат стане сухим. Раніше повторювати процедуру категорично немає потреби, адже розпочнеться загнивання.



Орхідея потребує ретельного догляду / Фото Pexels

Забути про шкідників

Помітили якісь зміни з рослиною? Це можуть бути шкідники, які повністю обліплюють квітку. Від цього вона швидко гине, тому не забувайте реагувати на них та боротись якомога швидше.

Ставити на сонце

Найчастіше орхідея "помирає" влітку. Це стається через вплив сонячного проміння. Якщо опівдні сонце світитиме просто на неї, вона не витримає навантаження.