Високі ціни та продукти та товари першої необхідності можуть призвести до того, що ви приймете рішення почати економити. Та тримати свій продуктовий бюджет під контролем може бути непросто. Як саме найпростіше заощадити гроші, розповіла експертка з питань споживчих банківських послуг Карен Беннетт.

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Складіть план харчування

Це може здатися досить очевидною порадою, та досить мало людей насправді складають план того, що їстимуть протягом тижня. А невідомість може спричинити більшу кількість імпульсивних покупок, ніж ви можете уявити. Для того, щоб уникнути марнотратства та надмірних витрат, йдіть до продуктового зі списком товарів, які вам знадобляться протягом тижня.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот і Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Для цього ви маєте попередньо продумати, які саме страви та закуски ви готуватимете.

Робіть покупки самостійно

Найдорожча звичка у продуктовому магазині – це імпульсивні покупки. І набагато частіше їх вчиняють люди, які ходять на закупи разом з дітьми та партнерами – так шанси, що ви купите щось з примхи, серйозно зростають.

Натомість не беріть членів родини з собою, але запишіть бажані продукти до свого списку. Так усі отримають улюблені закуски, а ви уникнете незапланованих покупок.



В магазин краще ходити наодинці / Фото Pexels

Не купуйте засоби гігієни у продуктовому магазині

Чимало людей для того, щоб економити час, купують товари для дому у продуктових, проте це погана ідея. Ви й не уявляєте, скільки переплачуєте за мийні засоби, гелі для душу та шампуні. Набагато легше знайти потрібні вам товари у спеціалізованих магазинах. До того ж там вони коштуватимуть менше.

Слідкуйте за акціями

Візьміть собі за звичку перед походом до магазину перевіряти акції в додатках супермаркетів неподалік. Так ви зможете купити потрібні товари за знижкою та спланувати свій раціон на тиждень таким чином, щоб зекономити гроші.

Особливо корисні акції у тих випадках, коли мовиться про такі продукти, як м'ясо та риба. Втім, будьте обережні та не купуйте речі просто тому, що вони мають знижку.

Купуйте товари гуртом та заморожуйте

Деякі продукти обійдуться вам значно дешевше, якщо ви купите їх відразу у великій кількості. Це має сенс, якщо це товари, які ви використовуєте часто – наприклад, борошно, цукор, м'ясо та сир.

Особливо корисно це може бути, якщо ці товари є акційними пропозиціями. Та замість того, щоб їсти усе відразу, спробуйте заморозити частину на потім.