Высокие цены и продукты и товары первой необходимости могут привести к тому, что вы примете решение начать экономить. Однако держать свой продуктовый бюджет под контролем может быть непросто. Как самое простое сэкономить деньги, рассказала эксперт по вопросам потребительских банковских услуг Карен Беннетт.

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Составьте план питания

Это может показаться достаточно очевидным советом, и достаточно мало людей на самом деле составляют план того, что будут есть в течение недели. А неизвестность может вызвать большее количество импульсивных покупок, чем вы можете вообразить. Чтобы избежать расточительности и чрезмерных затрат, идите к продуктовому со списком товаров, которые вам понадобятся в течение недели.

Чтобы организм работал без сбоев, нужно не только следить за питанием, но и подходить комплексно к здоровью. Важно вовремя производить детоксикацию организма. Сочетание препаратов Лимфомиозот и Галлиум-Хеель оказывают иммуномодулирующее, противовоспалительное, дренажное и дезинтоксикационное действия. Так что вы будете чувствовать себя комфортно и будете сиять здоровьем.

Для этого вы должны предварительно продумать, какие именно блюда и закуски вы будете готовить.

Совершайте покупки самостоятельно

Самая дорогая привычка в продуктовом магазине – это импульсивные покупки. И гораздо чаще их совершают люди, которые ходят на закупки вместе с детьми и партнерами – так шансы, что вы купите что-то по прихоти, серьезно растут.

Не берите членов семьи с собой, но запишите желаемые продукты в свой список. Так все получат любимые закуски, а вы избежите незапланированных покупок.



В магазин лучше ходить в одиночку / Фото Pexels

Не покупайте средства гигиены в продуктовом магазине

Многие для того, чтобы экономить время, покупают товары для дома у продуктовых, однако это плохая идея. Вы и не представляете, сколько переплачиваете за моющие средства, гели для душа и шампуни. Гораздо легче найти нужные вам товары в специализированных магазинах. К тому же, там они будут стоить меньше.

Следите за акциями

Возьмите себе привычку перед походом в магазин проверять акции в приложениях супермаркетов неподалеку. Так вы сможете купить нужные товары по скидке и спланировать свой рацион в неделю таким образом, чтобы сэкономить деньги.

Особенно полезны акции в тех случаях, когда речь идет о таких продуктах, как мясо и рыба. Впрочем, будьте осторожны и не покупайте вещи просто потому, что у них скидка.

Купите товары оптом и замораживайте

Некоторые продукты обойдутся вам гораздо дешевле, если вы купите их сразу в большом количестве. Это имеет смысл, если это часто используемые товары – например, мука, сахар, мясо и сыр.

Особенно полезно это возможно, если эти товары являются акционными предложениями. Но вместо того чтобы есть все сразу, попробуйте заморозить часть на потом.