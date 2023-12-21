Навряд чи ви кожного разу замислюєтеся над тим, чи правильно миєте голову. А дарма, адже чимало проблем, які ви помічали у своїй зачісці, можуть бути пов'язані з тим, що ви неправильно миєте голову. І експертка Аманда Лорен розповіла про найбільш поширені помилки під час миття голови.

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Ви використовуєте неправильний шампунь та кондиціонер

Коли ви заходите до магазину, щоб вибрати шампунь, ваші очі просто розбігаються від усього різноманіття, що можна побачити на полицях. За таких умов дуже легко помилитися та купити не той шампунь чи обрати непідходящий кондиціонер.

Наприклад, деяким людям із сухим чи кучерявим волоссям потрібно більше вологи, а людям із тонким волоссям потрібні більш легкі шампуні, щоб не обтяжувати його.

Ви використовуєте надто багато освітлюючого шампуню

Звісно, такі засоби чудово підтримують шкіру вашої голови частою, та вам варто уникати надто частого їх використання, адже так ви можете видалити надто багато природних жирів зі своєї шкіри.

Перемивання

Незалежно від того, чи ваше волосся від природи дуже жирне, чи воно стає брудним за кілька днів, чимало людей миють голову щодня. І далеко не для всіх це хороша стратегія.

Чимало людей через надмірне миття голови можуть відчувати сухість, адже зі шкіри зникають усі природні олії. А потім шкіра знову надмірно виробляє жир, щоб компенсувати той, що ви щойно втратили.

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Недостатнє миття

Останнім часом набирає обертів ідея мити голову всього раз на тиждень, проте і це підходить далеко не для всіх. Недостатнє миття може спричинити накопичення бруду та блокування волосяних фолікулів. Так це призведе до нездорової шкіри голови. Тож варто мити голову хоча би раз на кілька днів, поки ви не знайдете ідеальний графік миття, який найкраще поєднуватиметься з вашим типом волосся.



Мити голову потрібно регулярно / Фото Pexels

Ви використовуєте неправильну температуру води

Можливо, ви полюбляєте митися у дуже гарячій воді? Що ж, це може бути великою проблемою для вашого волосся. Після такого ополіскування виглядатиме ваша зачіска точно не найкращим чином. Що прохолодніша вода, то блискучішим виглядатиме ваше волосся.

Тож навіть якщо ви любите гарячий душ, намагайтеся опускати температуру, коли справа доходить до миття голови.

Ви поспішно сушите голову

Якщо ви миєте голову в останню мить, а потім намагаєтеся рушником і високою температурою фена швидко висушити його, це точно не піде на користь вашій зачісці. Тож натомість краще використати м'який рушник з мікрофібри.