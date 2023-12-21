Ті овочі, які містять багато вуглеводів, що не дуже добре впливають на фігуру, називають крохмалистими. І, звісно, для правильного і збалансованого харчування важливо включити до свого раціону овочі усіх тирів, та існує кілька причин, чому ви можете захотіти їсти менше вуглеводів. Це може, наприклад, допомогти контролювати рівень цукру. І дієтологиня Крістіна Манян поділилася списком таких корисних овочів.

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Огірки

Огірок – це фактично класичний інгредієнт чи не будь-якого салату, а окрім того, він майже не містить вуглеводів – всього 4 грами на одну порцію, і один з них є клітковиною.

Окрім того, у огірках ви можете знайти чимало рослинних сполук, магнію, кальцію та вітамінів С і К. Додавати огірки ви можете не тільки до салатів, але і до різноманітних канапок – наприклад, із тунцем чи нарізаною індичкою.

Гриби

Звичайно, суто технічно гриби – це не овочі, проте у цих продуктах також надзвичайно мало вуглеводів. На цілу порцію їх знайдеться всього два грами, проте вітамінів і поживних речовин там набагато більше. Багаті гриби на вітаміни групи D та B, а також містять селен, мідь, фосфор та калій.

І незалежно від сорту, гриби чудово смакуватимуть у багатьох стравах, та й готувати їх можна у безліч способів: у фритюрі, смажити, тушкувати чи запікати.

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Помідори

В одній порції помідорів міститься всього 7 грамів вуглеводів, і 2 з них – це клітковина. Ці овочі будуть надзвичайно корисними у будь-яку пору року, адже у них міститься лікопін, калій, фолієва кислота та вітаміни А, С та К, які можуть покращити здоров'я очей.



Помідори надзвичайно корисні для здоров'я / Фото Pexels

Окрім того, помідори у будь-якому вигляді стануть чудовим доповненням до салатів, супів, рагу та соусів.

Солодкий перець

Незалежно від того, якого кольору перець ви оберете, усі вони мають зовсім небагато вуглеводів. На 100 грамів перцю ви знайдете всього 5 грамів вуглеводів, 2 з яких – корисна клітковина.

Не варто забувати й про те, що солодкий болгарський перець є одним з найкращих джерел вітаміну С серед овочів. Також у ньому є чимало інших корисних рослинних сполук.