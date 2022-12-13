Старшим людям та тим, хто має захворювання серця чи інші супутні недуги, не завжди будуть корисні такі навантаження. Тож варто поберегти своє серце, а Інститут серця МОЗ ділиться порадами, як це зробити.

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Як правильно підніматись сходами

Правило 1. Не робіть різких рухів: часто люди намагаються якнайшвидше подолати сходи, тож рвуться робити це з поривами. Такого не повторюйте, адже фізичне навантаження має бути поступовим та переходити від слабкого до середнього. Підйом завжди починаємо з повільного або середнього темпу.

Правило 2. Не забувайте про зупинки на 1 – 2 хвилини через кожні 5 хвилин підйому. Нехтувати цим правилом не варто, адже навіть якщо ви відчуваєте, що можете продовжувати підйом, ваше серце може потребувати відновлення ритму.

Правило 3. Дотримуйтесь одного ритму, обирайте спокійний підйом, не робіть різких змін у темпах.

Що таке біорегуляційний підхід у лікуванні та коли він може працювати краще, ніж протокольна терапія: дізнайтесь про здоровий підхід до лікування захворювань тут.

Як правильно спускатись

Як спускатись сходами, щоб не пошкодити коліна / Фото Pexels

Правило 1. Під час спуску дбаємо про коліна, адже вони зазвичай отримують найбільше навантаження. Небезпека полягає і в тому, що навіть незначна травма може ускладнити подальші підйоми та спуски.

Правило 2. Спускайтесь повільно, без різких змін темпів та стрибків. Увага – ваше все.

Правило 3. Рівномірно розподіляйте навантаження на дві ноги та ставайте на повну стопу, це вбереже вас від можливого перенавантаження та травм.

Навіть у відключеннях світла та щоденних складних підйомах можна знайти позитив. Експерти Інституту серця запевняють, що фізичні навантаження з дотриманням цих правил безпеки допоможуть привести у форму ноги й сідниці, покращать роботу серця та зроблять вас витривалішими. Пам'ятаємо, що під час підйому дбаємо про серце, а під час спуску – головний акцент на безпеку колінних суглобів.