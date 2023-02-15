Якщо улюблену і таку зручну пару ви хочете затримати у своєму гардеробі якнайдовше, рекомендуємо дотримуватись цих правил прання.

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Як прати джинси

Перший і головний аспект, від якого залежить "термін придатності" пари джинсів, – це періодичність прання. Особливістю тканини є те, що її не потрібно прати щоразу, коли ви її одягаєте. Бренд Levi Strauss & Co рекомендує прати свої джинсові моделі раз на 10 носінь. При цьому варто уникати жорсткого викручування, так ви вбережете форму та зовнішній вигляд.

Річ у тім, що товщина тканини і жорсткість не вимагає такого ретельного та частого очищення, як легка бавовна, льон або синтетичні матеріали. Чудовим варіантом для пари стане точкове чищення, що дозволить прибрати забруднення, але не піддаватиме машинному пранню весь виріб.



Ваші джинси потребують правильного догляду / Фото Pexels

Як прати джинси в пральній машині

Нову пару краще випрати окремо від інших речей. Вона часто містить чимало залишків фарби з виробництва, тож може добряче попсувати інші тканини. На етикетці з порадами по догляду ви можете дізнатись оптимальну температуру для прання тканини.

Перед пранням джинси обов'язково вивертаємо: це дозволить краще зберегти колір і довговічність тканини, запобігаючи надмірному тертю. Бренд Levi Strauss & Co пропонує використовувати холодну воду. Через надто високу температуру джинси можуть "сісти" та втратити яскравість. Також уникайте агресивних мийних засобів. Обирайте делікатний режим прання та не зловживайте значною кількістю мийного засобу, адже вивести його із жорсткого джинсу не так вже й легко.

Як сушити джинси

Після прання даємо джинсам гарно провітритись. Для цього не варто обирати теплі поверхні, аби запобігти усадці. Краще повісити пару у добре вентильованому приміщенні.