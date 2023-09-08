Деякий одяг вимагає ручного прання, і тоді вам доведеться відмовитися від використання пральної машини, попри зручність та швидкість свого методу. Та якщо ви думаєте, що ручне прання не може бути якісним, то ви помиляєтеся.

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Як правильно прати одяг вручну

Прання білизни вручну – це найбільш щадний метод, який дозволяє дбайливо ставитися до одягу під час всього процесу чищення. Для того, щоб якісно видалити усі плями з одягу, вам знадобиться виконати всього шість простих кроків.

Перш за все, зверніть увагу на етикетку вашого одягу та визначіть тип тканини: бавовна, шовк тощо. І на основі цього переконайтеся, що ви підібрали найкращий засіб для прання. Для більшості речей підійде звичайний порошок чи рідкий засіб для прання. Та для делікатних тканин можуть знадобитися більш делікатні засоби, тож будьте уважні, щоб не пошкодити тканину.

За необхідності обробіть видні та великі плями на одязі. Для цього кінчиками пальців обережно втирайте в тканину плямовивідний засіб, проте уникайте тертя.

Третій крок – наповніть раковину чи іншу місткість водою – теплою чи гарячою, в залежності від того, що вказано на етикетці вашого одягу. Зважайте на те, що шерсть, шовк та одяг яскравих кольорів найкраще прати у холодній воді. Додайте у воду мийний засіб та переконайтеся, що він повністю розчинився, а після цього покладіть у раковину одяг.



Делікатні речі потрібно прати вручну / Фото Pexels​

Залиште його у воді на певний час, щоб дати мийному засобу зробити свою роботу, а потім обережно вижміть мильну воду через одяг кілька разів.

Ретельно промийте тканину, щоб точно не залишити на ній слідів порошку. Найкраще для цього використовувати лійку для душу, адже вона допоможе не пошкодити тканину надто сильним потоком води.

Видаліть зайву воду з вашого одягу. Та зверніть увагу на те, що віджимання мокрих делікатних тканин може їх пошкодити, тож обережно підніміть одяг руками та злийте якомога більше води.

Після цього помістіть одяг на рушник, що добре вбирає воду та скручуйте рушник разом з одягом, поки уся вода не вбереться в нього.

Для того, щоб під час сушки делікатні предмети, а особливо трикотаж, не витягнулися, покладіть їх для висихання на горизонтальні поверхні. Для того, щоб прискорити процес висихання, ви можете скласти одяг на сухі рушники та дати йому висохнути на повітрі. Коли передня частина висохне, переверніть одяг.