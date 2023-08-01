Теплый душ после долгого рабочего дня кажется просто идеальным. Но, возможно, пора заменить его холодным, ведь только так вы получите максимальную пользу от этой процедуры.

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Чем полезен холодный душ

Душ считается холодным, когда его температура не превышает 16 градусов по Цельсию. Естественно, вы не можете понежиться под такой водой, но именно она поможет вам оздоровиться.

Когда вы принимаете горячий душ, поры кожи раскрываются, но холодная вода может сузить их и сохранить естественные жиры в коже и волосах. Поэтому особенно полезен прохладный душ для тех, кто имеет сухую кожу или озабочены ломкостью локонов.

Вы будете удивлены, но холодная вода стимулирует и выработку некоторых гормонов – в частности, норадреналина и бета-эндорфинов. И во время холодного душа от нервных окончаний в мозг посылаются электрические импульсы, а эта химическая реакция может оказывать антидепрессивное действие.



Холодный душ поможет чувствовать себя счастливее / Фото Pexels

Кроме того, купание в холодной воде может обезопасить вас от простуд и сделать более устойчивыми ко многим болезням. Поможет такая привычка и людям, стремящимся сбросить несколько килограммов; в холодной воде ваше тело будет изо всех сил пытаться сохранить тепло, а это ускорит метаболизм и поможет похудеть. Впрочем, помните, что добиться желаемого результата не удастся без физических тренировок и сбалансированного питания.

Когда человеческое тело ощущает холодную воду, оно автоматически переключается в режим выживания и реагирует увеличением частоты сердечных сокращений. Холодный душ может помочь вашему сердцу работать более эффективно и улучшить кровообращение в теле.

Со временем это приведет к тому, что кожа очистится от неприятных пятен и будет выглядеть гораздо здоровее.