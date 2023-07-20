Испортить утро могут даже самые простые вещи, которые все люди время от времени делают, чтобы упростить себе жизнь. Для того чтобы настроиться на продуктивный и насыщенный день, вам нужно наладить свою утреннюю рутину.

Интересно Кому нельзя есть свеклу: ответ удивит

Прекратите откладывать будильник

Каждое утро, когда у вас звонит будильник, вы, вероятно, очень хотите отложить его на несколько лишних минут и присмотреть последний сон. Но эта привычка может нанести немалый вред вашему сну.

Когда вы переносите будильник, портите свой цикл сна и входите в новый – впрочем, у вас не будет времени на то, чтобы его завершить. Это может привести к тому, что в течение дня вы будете идти усталыми и истощенными, ведь не позволили телу проснуться естественным путем.

А постоянная дремота может вызвать раздражение, спешку и стресс.

Не пропускайте завтрак

Вам может показаться, что пропуск завтрака – это отличный способ сэкономить немного времени или даже похудеть. Впрочем, если вы не поедите с утра, у вас не будет "топлива" на то, чтобы запустить метаболизм и поддерживать нужный уровень энергии.

Когда вы пропускаете завтрак, вы лишаете свой организм необходимых питательных веществ. Это может закончиться тем, что в течение дня вы не сможете сконцентрироваться и будете чувствовать постоянные перепады настроения.



Завтрак – самый важный прием пищи / Фото Pexels

Кроме того, помните о том, что регулярный пропуск завтрака повышает риски проявления хронических заболеваний, таких как диабет и ожирение.

Не заходите в соцсети после пробуждения

Наверное, первое, что хочется сделать после того, как вы просыпаетесь – это проверить, не написал ли вам кто-нибудь в мессенджере, просмотреть новости и новые фотографии друзей в соцсетях. Однако и эта привычка может испортить вам не только утро, но весь день.

Проверка соцсетей сразу же после пробуждения подвергает вас шквалу информации и стресса, а впоследствии приведет к потере производительности. Концентрация и ясность ума будут нарушены, и весь день вы будете чувствовать себя ошеломленными и рассеянными.