Саме для цього потрібно вчитись по-новому зберігати речі у гардеробі, аби вони завжди були акуратними та без неприємних заломів. Як правильно складати джинси, розповідаємо далі.

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Як правильно зберігати джинси, щоб вони не м'ялись

Більшість людей складає джинси на полиці. Якщо і ви так робите, то тоді не дивуйтесь, що пара стала пом'ятою і майже непридатною для виходу у люди. Щоб спростити собі життя, запам'ятайте наступне правило.

Джинси не потрібно складати "конвертиком" чи "стопкою". Варто всього лиш завернути їх у своєрідну трубочку. Саме цей метод дозволить вам надовго зберегти гладкість майже усіх речей. Покласти так складені штани можна будь-куди – як у висувний ящик, так і в шафку.



Джинси завжди будуть попрасовані, якщо їх правильно скласти / Фото Pexels

Коли ви спробуєте так складати речі, то побачите, що вони не лише виглядають, наче попрасовані, а й економлять місце, легко витягуються звідусіль та розгортаються.

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Але не джинсами єдиними. Окрім штанів з деніму, у "рулон" можна спробувати скласти ще й трикотажні речі. Ефектом ви будете приємно здивовані.