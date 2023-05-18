Від того, які носки ви носите, напряму залежить здоров'я вашої стопи. Більше про важливі правила, яких варто дотримуватись, розповіла лікар-подолог Оксана Луцай у своєму Тік-тоці.

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Як правильно вибирати шкарпетки

З кросівками, кедами, улюбленими сліпонами чи навіть босоніжками, якщо ви любитель суперекстравагантних тенденцій, ми носимо у парі носки. Вони бувають різних кольорів, форми та складу. Поки ви думаєте над новим принтом, ми закликаємо звертати увагу геть на інше.

Виробники традиційно на упакуванні вказують розміри, кому підійде їхній продукт. Проте ви точно звертали увагу, що одні носочки виглядають дуже крихітними, а інші, навпаки, довгі та об'ємні. Обирати завжди варто пару, яка буде легко одягатись та не буде утягувати стопу.



Навчіться правильно обирати шкарпетки / Фото Pexels

Але є в магазині міряти носочки не можна та й це не зручно, скажете ви. І справді, тож для таких випадків є цікаві лайфхаки від подолога: стискаємо долоню у кулак, беремо пару та обгортаємо кулак по колу. Якщо воно замкнулось, розмір наш. Інший спосіб – розмістити пару у проміжку між ліктем та початком долоні. Якщо вона співрозмірна з цією частиною руки, можете сміливо купувати.

Склад також має значення. Синтетичні тканини можуть провокувати шкірні захворювання, адже перешкоджають циркуляції повітря та створюють парниковий ефект. Саме тому рекомендовано купувати натуральну тканину, наприклад, бавовну.