Кадзунорі Нозави, славетний майстер суші і співзасновник Sugafish, розповів усе, що могло вас цікавити: навіщо соєвий соус та імбир, куди додавати васабі, чи можна їсти суші руками тощо.

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Як правильно їсти суші

Ніколи не тріть палички одна об одну після того, як їх розділите. Нозава наголошує, що це вважається неввічливою поведінкою.

Їжте суші одразу. Річ у тім, що норі (червоні водорості) з часом можуть втратити ніжну структуру. Для поїдання можна використовувати усе, що вам зручно – палички, руки чи виделки.

Васабі не для всього. "Японський хрін" підходить не для всіх суші. Важливо, щоб він не перебивав смак риби та суші загалом.



Суші треба їсти правильно / Фото Pexels

Імбир має несподіване призначення. Його не варто їсти разом з суші. Його кладуть поруч з ролами, щоб очищувати смак у роті між стравами.

Соєвий соус використовуйте правильно. Не варто їсти його з ролами, у яких є різноманітні соуси. Буде не надто смачно. Окрім цього, у соус вмочіть лише рибу. Рис же швидко вбере рідину, що може спровокувати розпад ролу.

У ресторані поводьтесь відповідно. Важливо з повагою ставитись до шеф-кухаря та його страв. Будьте спокійними, говоріть неголосно, адже головне – страва, яку ви куштуєте. Також не варто просити подати ще соєвий соус, васабі чи імбир.