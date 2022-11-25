Для того, щоб заощадити, не обов'язково сильно обмежувати себе. Важливо знати кілька способів, як навчитися купляти з розумом.

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Як заощаджувати, щоб не надто обмежувати себе

Ведення обліку витрат

Розуміння того, на що ви витрачаєте гроші, є важливим кроком до економії грошей. Найпростіший спосіб зробити це – придбати блокнот або завантажити спеціальний додаток.

Важливо зробити відстеження витрат звичкою. В кінці місяця ви можете порівняти свої доходи з витратами. Це допоможе вам отримати дуже об'єктивне уявлення про своє поточне фінансове становище.

Нотуйте свої витрати / Фото Unsplash

Планування витрат на місяць

Планування щомісячних витрат допомагає тримати ситуацію під контролем. Ви повинні розрахувати щомісячні витрати на транспорт, їжу, рахунки та інші постійні витрати.

Дуже ефективний спосіб зробити це – створити окремі конверти для кожної витрати та намагатися не витрачати на кожну категорію більше грошей, ніж ви спочатку поклали в конверт.

Покупки онлайн

Покупки в інтернеті часто економніші, ніж звичайні покупки. В інтернет-магазинах ціни не включають вартість оренди, рахунків за електроенергію та зарплату касирів.

Крім того, інтернет-магазини часто роблять знижки на свої товари. Вони працюють постійно та економлять багато часу своїх клієнтів. Враховуючи ці фактори, подумайте про те, що можна купити, не виходячи з дому.

Список покупок

Кожен раз, коли ви йдете в магазин, складіть список заздалегідь. Найгірше, що ви можете зробити для свого бюджету, – це імпульсивно купити щось, тому завжди дотримуйтесь плану.

Якщо ви думаєте, що покупка пачки жувальної гумки не сильно вдарить по вашому бюджету, уявіть, скільки грошей ви витратите, якщо завжди будете робити такі дрібні неважливі покупки.

Складайте список покупок / Фото Unsplash

Оплата готівкою

Використання кредитної картки підвищує ризик імпульсивних покупок. Коли ми використовуємо готівку, ми буквально бачимо, як гроші вилітають з наших кишень, тому їх важче витрачати.