Таргани – це комахи, які зазвичай оселяються у будинках, вони мають видовжені тіла та довгі вусики. Проблема з цими істотами полягає в тому, що вони всеїдні і можуть харчуватися як залишками їжі, так і тілами інших комах.

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Як позбутися тарганів

Насправді шкода, яку таргани можуть завдати вашому помешканню, відносно мінімальна. Вони можуть хіба що трохи пошкодити картонні чи шкіряні вироби та залишити неприємні плями чи послід. Та попри це ви точно не захочете залишити комах у своєму помешканні, адже вони можуть наразити вас і на інші небезпеки.

Колючки, які таргани мають на лапках, просто ідеально підходять для того, щоб переносити збудники хвороб та мікроби. Відомо, що ці комахи можуть поширити сальмонелу, проказу, кишкову паличку, стрептокок та стафілокок. І, зрештою, екскременти тарганів можуть спровокувати алергічні реакції та напади астми.

На щастя, позбутися цих комах можна, і деякі способи ви можете випробувати самостійно, без допомоги спеціалістів.

Перша порада, яку дають експерти – давити тарганів кожного разу, коли ви їх бачите. Це може здатися досить очевидним, проте це точно допоможе зменшити їхню кількість. Головне – не забудьте продезінфікувати ділянку, де ви вбили таргана, щоб уникнути поширення хвороб та бактерій.



Таргани можуть переносити кишкову паличку / Фото Pexels

Також у боротьбі з комахами ви можете використати харчову соду – це один з найефективніших засобів. Якщо тарган проковтне її, у його тілі накопичуватимуться гази, і це зрештою призведе до смерті комахи. Втім, таргани не поспішають ласувати простою содою, тож щоб спонукати їх з'їсти її, змішайте її з цукром та покладіть у тих місцях, де можуть бути таргани.

Інший надійний засіб – борна кислота. Вона надзвичайно токсична та точно допоможе знищити усіх домашніх шкідників. Для того, щоб спокусити тарганів з'їсти її, змішайте у рівних частинах борну кислоту, цукор та воду і так зробіть тісто. Розкачайте його у кульки та помістіть у місцях, де раніше помічали тарганів.

Пам'ятайте й про те, що ці комахи не переносять деяких запахів, які здаються досить приємними для людей: зокрема, м'ятні та цитрусові спреї змусять тарганів покинути вашу кухню якнайшвидше.

Та, звісно, найкраще, що ви можете зробити – це запобігти повторній появі цих неприємних комах. Для цього необхідно, перш за все, тримати оселю у чистоті. Таргани чудово живуть серед залишків їжі, переповнених смітників і розлитих плям.

Тож спробуйте прибирати після кожного приготування їжі, витирати усі плями та вчасно виносити сміття. Ще один спосіб уникнути тарганів – прибрати усю зайву вологу в помешканні. Перевірте, чи не протікають у вас труби і чи добре працює вентиляція.