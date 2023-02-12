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Рецепт ролів з крабовими паличками та рибою

Інгредієнти:

2 огірки;

пів пакування крабових паличок;

100 грамів крем-сиру;

100 грамів слабосолоної риби;

пів авокадо;

соус теріякі;

кунжут;

зелена цибуля;

соєвий соус для подачі.

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Приготуйте смачні та корисні роли / Фото Wonderzine

Спосіб приготування

Крок 1. Нарізаємо тоненькими слайсами огірок: це можна зробити за допомогою овочечистки. Готові шматочки просушуємо паперовим рушником з обох боків.

Крок 2. Для приготування ролів з крабовими паличками розбираємо краби на тоненькі волокна та змішуємо їх з 1,5 столової ложки крем-сиру. Невеличкими шматками нарізаємо авокадо та збираємо рол: на один слайс з огірка викладаємо 1 повну чайну ложку крабово-сирної начинки, шматочок авокадо та закручуємо. Повторюємо ці дії, поки начинка не закінчиться.

Крок 3. Готуємо роли з рибою. Для цього викладіть на харчову плівку половину сухих слайсів огірка та змажте їх крем-сиром. Зверху викладаємо нарізану шматками рибу і закручуємо у рулет. Його нарізаємо на 10 шматочків.

Перед подачею роли полийте соусом теріякі, присипте кунжутом та зеленою цибулею.