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Рецепт ролів з крабовими паличками та рибою
Інгредієнти:
- 2 огірки;
- пів пакування крабових паличок;
- 100 грамів крем-сиру;
- 100 грамів слабосолоної риби;
- пів авокадо;
- соус теріякі;
- кунжут;
- зелена цибуля;
- соєвий соус для подачі.
Приготуйте смачні та корисні роли / Фото Wonderzine
Спосіб приготування
Крок 1. Нарізаємо тоненькими слайсами огірок: це можна зробити за допомогою овочечистки. Готові шматочки просушуємо паперовим рушником з обох боків.
Крок 2. Для приготування ролів з крабовими паличками розбираємо краби на тоненькі волокна та змішуємо їх з 1,5 столової ложки крем-сиру. Невеличкими шматками нарізаємо авокадо та збираємо рол: на один слайс з огірка викладаємо 1 повну чайну ложку крабово-сирної начинки, шматочок авокадо та закручуємо. Повторюємо ці дії, поки начинка не закінчиться.
Крок 3. Готуємо роли з рибою. Для цього викладіть на харчову плівку половину сухих слайсів огірка та змажте їх крем-сиром. Зверху викладаємо нарізану шматками рибу і закручуємо у рулет. Його нарізаємо на 10 шматочків.
Перед подачею роли полийте соусом теріякі, присипте кунжутом та зеленою цибулею.