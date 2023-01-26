На жаль, знайти стигле та м'яке авокадо у магазині не завжди вдається, тому доводиться його "відігрівати" в домашніх умовах. Якщо на тривалі процедури часу немає, а потішити себе тостами зі смачним вершково-горіховим авокадо хочеться, розповідаємо, як це зробити найшвидше.

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Як пришвидшити процес дозрівання авокадо

А чи знали ви, чому авокадо з полиць супермаркету часто потребує додаткового часу на дозрівання? Річ у тім, що рослина, на відміну від багатьох інших, які вирощують на деревах, не дозріває, поки її не зірвуть. Виявити надто свіжий продукт можна і за зовнішніми ознаками: авокадо має світло- або яскраво-зелений колір та є досить твердим на дотик.

Характерними для стиглого продукту є темно-зелена шкірка та пом'якшена структура. Якщо після натискання ви помітили кашоподібну структуру, не спішіть викидати продукт, а беріться до приготування тостів чи салату, поки ви ще можете зловити усі смакові переваги продукту.



Як пришвидшити процес достигання авокадо / Фото Pexels

Якщо чекати близько тижня на дозрівання авокадо немає бажання, можете скористатись цим простим та швидким лайфхаком. Він прискорює процес пом'якшення та дозволяє сповна розкрити смакові якості плоду.

Найшвидший і найпростіший спосіб – помістити незрілий авокадо в коричневий паперовий пакет разом із яблуком або бананом на два-три дні, поки він не дозріє,

– пояснює дієтологиня Аманда Ізк'єрдо.

Ця методика відома своєю ефективністю та економією часу. Вона працює завдяки рослинному гормону під назвою етилен, який природно є у складі яблук та бананів. Саме етилен запускає процес дозрівання. Коли авокадо поміщають у пакет разом з іншими плодами, гази етилену, що виробляються фруктами, виділяються та допомагають всім "сусідам" дозрівати швидше.

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Тож для того, щоб отримати ідеально дозріле авокадо з м'якою консистенцією та унікальним неповторним смаком, не потрібно жодних винаходів. Проста, але дієва методика вбереже вам чимало часу.