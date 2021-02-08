Як швидко позбутися нежитю та закладеності носа у домашніх умовах
Промивання носа – безболісний, простий, а головне – ефективний спосіб лікування нежитю, який допомагає усунути запальні процеси, зволожити слизову і відновити нормальне дихання. Зрошення назальних ходів можна проводити як у кабінеті лікаря, так і самостійно вдома. Поговоримо сьогодні, як це правильно робити та що нам для цього знадобиться.
Джерело:Gazeta.pl eDziecko
Промивання носа застосовується для лікування нежитю та з метою профілактики захворювань органів дихання, зокрема при частих ринітах (алергічного та інфекційного походження) і хронічних синуситах.
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Показання до проведення процедури:
- залишкові виділення з назальних ходів (коли ви вже закрили лікарняний і повернулися на роботу, але продовжуєте шмигати носом);
- закладеність носа, яка найбільше докучає вночі, перешкоджаючи нормальному диханню, викликає головний біль або першіння у горлі (особливо за наявності стрептококової інфекції, що періодично рецидивує);
- нежить при інфекційних захворюваннях дихальних шляхів, який супроводжується набряком слизової носа;
- нежить при полінозі ("сінній лихоманці");
- тривале застосування крапель від нежитю (з метою зволоження висушеної слизової);
- тривале перебування у приміщеннях, де працюють кондиціонери або обігрівачі;
- висока концентрація пилюки у повітрі (наприклад, якщо вікна вашого помешкання виходять на вулицю з посиленим дорожнім рухом);
- після ендоскопічного видалення поліпів з носа;
- повна або часткова втрата нюху (у тому числі внаслідок перенесеної коронавірусної хвороби);
- підтримка гігієни носа.
Як усунути нежить в домашніх умовах / Фото Pixabay
Що потрібно для проведення зрошення у домашніх умовах
- Маленька пляшка з носиком;
- носова груша;
- назальний аспіратор;
- спеціальний чайник для промивання носа (неті-пот).
Чим можна промивати носові пазухи
- фізрозчином (водно-сольовим розчином);
- перекисом водню.
Як приготувати фізрозчин
У пів літра кип'яченої теплої води розведіть пів чайної ложки солі (звичайної харчової або морської). Можете придбати в аптеці готовий ізотонічний (0,9%) або гіпертонічний (3%) розчин натрію хлориду. Перевагою такого фізрозчину є його стерильність. Тобто у вас немає жодних ризиків занести інфекцію. Так-так, це саме той регідраційний засіб, який вливають пацієнтам у формі крапельниць після перенесених оперативних втручань і у станах сильного зневоднення, яким промивають рани та слизові оболонки. Фізрозчин складається з тих же компонентів, що й міжклітинна рідина, тому є абсолютно безпечним для організму, у тому числі для організму дітей і вагітних жінок.
Також можете придбати в аптеці готовий набір для промивання носових ходів, який можна застосовувати як дорослим, так і дітям. До нього входять пакети з готовим розчином для зрошення і необхідні аксесуари, зокрема м'яка пляшечка з ергономічним аплікатором.
Таке промивання допоможе очистити носові порожнини від залишкових виділень, бактерій, вірусів та алергенів, а також зволожити слизову носа і усунути набряк.
Рекомендуємо надати перевагу саме цьому способу, оскільки перекис водню може подразнювати слизову.
Швидке усунення нежитю / Фото Pexels
Зрошення носових ходів. Покрокова інструкція
- Нахиліть голову над умивальником, повернувши її вліво або вправо залежно від того, з якого носового ходу ви вирішили почати.
- Вставте у ніс кінчик зрошувача (пляшки, груші або чайничка), але не глибше, ніж на 1-2 см.
- Залийте рідину. Розчин повинен затекти в один носовий хід і витекти через інший. Частково він може витекти через рот. Дихайте при цьому не через ніс, а через рот. Постарайтеся не ковтати розчин.
- Промивши одну ніздрю, так само промийте іншу.
- По закінченню процедури, опустіть голову та обережно висякайтеся у хустинку. Таким чином позбудетеся залишків води та слизу.
- Добре промийте та висушіть аксесуари, які застосовували для проведення процедури. Як і зубну щітку чи бритву, не позичайте їх нікому – навіть найближчим членам сім'ї.
Щоб отримати бажаний ефект, ніс необхідно промивати щодня протягом трьох тижнів, але не перед сном – краще зранку або в обід. Після цього (у холодну пору року) постарайтеся ще якийсь час не виходити з дому.
Хоч зрошення носових ходів є нескладною і безпечною процедурою, проводити її можуть не всі.
Зрошення протипоказано
- при викривленні носової перегородки;
- після перенесених нещодавно хірургічних втручань на носі, випрямленні носової перегородки або інших операцій у ділянці носа;
- після перенесених нещодавно черепно-мозкових травм або оперативних втручань на вусі;
- при інфекційних захворюваннях вуха (особливо при отиті середнього вуха) або підозрі на них;
- підвищеній чутливості до одного з компонентів зрошення носових ходів (у нашому випадку – натрію хлориду);
- при сильній закупорці носа;
- дітям віком до чотирьох років.
Вагітність, як і період грудного вигодовування не є протипоказанням до промивання носових ходів фізрозчином. Навпаки, такий спосіб усунення закладеності носа є набагато безпечнішим за використання "хімічних" спреїв і крапель.
Діти молодшого і середнього шкільного віку повинні проводити промивання носа під наглядом дорослих. Якщо дитина відмовляється від цієї процедури, запропонуйте їй не такий ефективний, але менш інвазивний варіант зрошування – застосування спрею для носа на основі морської води.
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